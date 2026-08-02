Motorola szykuje coś wielkiego. Ten smartwatch zapowiada się obiecująco

Smartwatch Motorola Moto Watch Ultra pozuje na pierwszych renderach. Niewykluczone, że dostaniemy naprawdę ciekawy sprzęt, który spodoba się nawet bardziej wymagającym użytkownikom. Poznaliśmy też wygląd Motoroli Razr 70 Swarovski Edition oraz nowych Googlebooków opracowywanych przez Lenovo.

Tak ma wyglądać Motorola Moto Watch Ultra

Motorola potrafi dostarczyć przyzwoite i tanie smartwatche, ale raczej ostatnie modele nie wzbudzają bardzo dużego pożądania, a także ich premiery są w cieniu urządzeń konkurencji. Niewykluczone, że niebawem pojawi się wyjątkowy zegarek, który zwróci uwagę większego grona osób.

Firma ma pracować nad modelem o nazwie Motorola Watch Ultra, który w ofercie – jak sugeruje już sama nazwa – zostanie umieszczony wyżej niż pokazany na początku roku zegarek Motorola Moto Watch (2026). Poznaliśmy nie tylko jego wygląd, ale także kilka szczegółów.

Smartwatch będzie wykonany ze stali nierdzewnej, a rozmiar okrągłej koperty ma wynieść 46 mm. Na pokładzie pojawi się moduł GPS, łączność LTE, a konstrukcja zapewni pyłoszczelność i wodoszczelność na poziomie IP68, a także wodoszczelność do 50 metrów.

źródło: The Mac Observer

Serwis The Mac Observer, któremu zawdzięczamy przedstawione informacje, dodaje, że wiele szczegółów nadal pozostaje tajemnicą. Nie znamy daty premiery, oprogramowania, czasu pracy, a także dostępności i ceny.

Motorola Razr 70 Swarovski Edition na grafikach

Producent znany jest z nietuzinkowych wersji smartfonów. Przykładowo w 2025 roku zadebiutowała Motorola Razr 60 w edycji The Brilliant Collection, czyli z obudową z 24 ręcznie osadzonymi kryształkami Swarovskiego. Okazuje się, że Motorola Razr 70 również doczeka się zdecydowanie wyjątkowego wydania.

źródło: The Mac Observer

Prawdopodobnie pod względem specyfikacji nic się nie zmieni lub zajdą tylko drobne zmiany. W przypadku Motoroli Razr 70 Swarovski Edition najważniejsza będzie obudowa i jej wygląd, który poznaliśmy za sprawą serwisu The Mac Observer.

Cena i dostępność nie są jeszcze znane, ale dowiedzieliśmy się o zawartości pudełka. Na wybranych rynkach smartfon będzie sprzedawany wraz z przezroczystym etui, kablem ładującym USB-C i ładowarką o mocy 33 W.

źródło: The Mac Observer

Nadciągają nowe Googlebooki w wykonaniu Lenovo

Lenovo to jedna z firm, z którymi współpracuje Google nad wprowadzeniem nowych urządzeń znanych jako Googlebooki. Właśnie poznaliśmy ich wygląd, a także kilka interesujących informacji.

Producent wprowadzi dwa bardziej klasyczne laptopy, a także jeden tablet z fizyczną klawiaturą i obsługą rysika. Do tego dojdzie mysz. Wszystkie urządzenia mają białą kolorystykę, ale nie należy wykluczać innych wariantów. Uwagę zwraca też błękitny pasek, który pojawia się na górnej klapie laptopów, przy module aparatu w tablecie oraz widoczny jest na myszy.

źródło: Android Headlines

Pierwsze urządzenia mogą zostać pokazane podczas targów IFA we wrześniu tego roku. Laptopy i tablet będą działać pod kontrolą nowego oprogramowania, w którym duży nacisk położono na AI i Gemini. Zapowiada się więc naprawdę ciekawie.