EA chyba upadło na głowę. Kosmiczna cena za EA Sports FC 27

Część graczy jest świadoma tego, że giganci branży próbują za wszelką cenę wycisnąć ich portfele do ostatniego grosza. Trzeba przyznać, że przy publikacji cen dla EA Sports FC 27 firma okazała się zarówno bezczelna, jak i szczera.

Czy gry są drogie?

Gdyby uprościć pytanie wyłącznie do relacji pomiędzy przeciętną ceną gry a minimalnymi zarobkami w kraju, to – nie – gry nie są dzisiaj przesadnie drogie. Choć tytuły AAA nierzadko przekraczają barierę 300 złotych, to jeszcze ćwierć wieku temu cena 200 złotych na pudełku oznaczała, że na jedną grę należało wyłożyć jedną trzecią minimalnej pensji.

Z drugiej strony dla niektórych gier zakup licencji to tylko początek wydatków i od pierwszych minut w menu głównym wszystko jest zaprojektowane tak, abyśmy zostawili jeszcze więcej pieniędzy poprzez mikrotransakcje, limitowane skórki czy przepustki sezonowe.

Seria EA Sports FC jest tego doskonałym przykładem – jeżeli zależy Wam tylko na graniu ze znajomymi lub przeciwko AI to wystarczy zakupić płytę lub kopię cyfrową i gotowe. W przypadku fanów gigant chyba planuje zastosować taktykę „i tak kupią”.

Ceny EA Sports FC 27 zasługują na czerwoną kartkę

Cena za standardową edycję nie powinna być dla kogokolwiek szokująca – 299 złotych za nową grę takiego kalibru to niewiele, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tym roku czeka nas premiera wycenionego na 349 złotych GTA VI czy kosztującego 339 złotych Marvel’s Wolverine. Niedawno wydana Forza Horizon 6 także kosztowała na premierę 299 złotych.

Jednak już drugi poziom „wtajemniczenia” może przyprawić część graczy o ból głowy. W ramach edycji Ultimate otrzymujemy Ikonę 85+ FC 27, dodatkowe miejsce na ewolucję, dostęp do gry na 7 dni przed premierą, przepustkę Premium na Sezon 1, 6000 FC Points przez trzy miesiące oraz zawartość trybu kariery i The Grounds – to wszystko będzie kosztować gracza, w zależności od platformy i obowiązujących zniżek – od 421 do 469 złotych. Dla GTA VI czy Forzy Horizon 6 podobna edycja z dodatkowymi autami czy przepustkami wymaga wydania 429 złotych.

Jest jednak jeszcze wyższy poziom. Na tym etapie GTA VI czy Wolverine jednak wymiękają i pozostaje porównać „piłkę” do „samochodzików”. W przypadku Forzy Horizon 6 – oprócz zawartości edycji Deluxe – kupujący Premium Edition otrzymywali dostęp do dwóch zaplanowanych DLC, członkostwo VIP, dwie paczki samochodów „Time Attack” oraz „Italian Passion”, a także dostęp do gry na cztery dni przed premierą. To wszystko za 519 złotych.

Tymczasem EA Sports FC 27 Edycja Ultimate Plus to:

dostęp nawet 7 dni przed premierą,

przepustki premium od sezonu 1 do 5,

10 000 FC Points przez 5 miesięcy,

IKONA międzynarodowa FUT™ 85+ OGL (niewymienna),

karta piłkarska Hall of FUT™ (do wyboru, niewymienna),

dodatkowe miejsce na ewolucję zawodnika FUT,

… oraz zawartość dedykowana poprzedniej odsłonie, EA Sports FC 26 (sprzedawanej oddzielnie):

ikona FUT™ 93+ OGL (do wyboru, niewymienna),

ewolucja statystyk dryblingu zawodnika FUT,

ewolucja statystyk fizycznych zawodnika FUT,

zawartość Edycji Ultimate, The Grounds oraz kariery.

To wszystko może być Wasze za jedyne – skromne – 576 złotych, jeżeli opłacacie abonament EA Play i planujecie kupić grę na platformie giganta. Jeżeli natomiast planujecie zakup tytułu na konsolę bez aktywnego abonamentu, szykujcie się na wydatek 699 złotych.

Szczerze? Nawet nie chce mi się specjalnie wyliczać tego, co można kupić w dzisiejszych czasach za 700 złotych. Dobry smartwatch, klawiatura premium, 8 miesięcy Xbox Game Pass Ultimate – wszystko jest chyba lepszym wyborem niż inwestycja siedmiu stów w grę, która zaraz będzie wyciągała łapy po kolejne banknoty – czy to na walutę premium, czy przepustkę sezonową w wariancie premium. Ani gracz się obejrzy a czterocyfrowy rachunek za grę, której okres wsparcia to zaledwie kilka lat, zostanie osiągnięty w kilka tygodni.

Choć zdarzyło mi się w życiu raz czy dwa kupić skórkę do gry w cenie małego kebaba na cienkim z baraniną, to zaufajcie mi i zastanówcie się dwa razy, czy zakup EA Sports FC 27 Ultimate Plus jest Wam potrzebny do szczęścia. Są lepsze sposoby na wydanie kwoty, która oddziela bazowe EA Sports FC 27 od najbardziej wypasionej wersji.