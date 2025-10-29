Nowa Motorola sporo wytrzyma bez ładowarki

Zadebiutowała Motorola Moto G67 Power, czyli smartfon dla tych, którym zależy na długim czasie pracy. Do tego dochodzi jeszcze kilka zalet.

Jak wygląda specyfikacja Motoroli Moto G67 Power?

Smartfon z dużym akumulatorem jest poszukiwany przez wiele osób. Niekoniecznie chodzi o konstrukcję, która – ze względu na ogromny akumulator – mogłyby zastąpić cegłę podczas budowy domu, ale o model potrafiący wytrzymać nieco więcej od typowych urządzeń w danym segmencie. Trzeba przyznać, że Motorola ma doświadczenie w tworzeniu takich smartfonów – niedawno pokazany model Moto G06 Power otrzymał zacne ogniwo.

Właśnie zaprezentowana Motorola Moto G67 Power także należy do smartfonów z dużymi akumulatorami. Na pokładzie znalazło się ogniwo węglowo-krzemowe o pojemności 7000 mAh. Według zapewnień producenta ma to pozwolić na ponad 2 dni pracy bez ładowarki – podobno możliwe jest osiągnięcie 58 godzin działania (oczywiście nie chodzi o SoT). Omawiany model obsługuje ładowanie przewodowe z mocą 30 W.

Motorola Moto G67 Power wyposażona jest w 6,7-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli i maksymalnym odświeżaniu 120 Hz. Chroniony jest on z wykorzystaniem szkła Corning Gorila 7i . Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 7s Gen 2, któremu – zależnie od wybranego wariantu – towarzyszy 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane lub 8 GB RAM i 256 GB przestrzeni na pliki.

źródło: Mukul Sharma | X

Główny, zlokalizowany z tyłu aparat, to 50 Mpix, Sony Lytia 600 i przysłona f/1,8. Obok znalazł się aparat ultraszerokokątny 8 Mpix z f/2,2, a z przodu umieszczono aparat 32 Mpix z f/2,2. Smartfon oferuje czytnik linii papilarnych, Dual SIM, głośniki stereo, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 i obsługuje 5G.

To wszystko działa pod kontrolą Androida 15. Wymiary obudowy wynoszą 166,23 x 76,5 x 8,6 mm, a waga to 210 g. Wypada dodać, że zapewnia stopień ochrony IP64.

fot. Motorola

Motoroli Moto G67 Power – cena i dostępność

Urządzenie będzie oferowane w trzech kolorach Pantone – Parachute Purple, Blue Curacao i Cilantro. Motorola Moto G67 Power pojawi się w sprzedaży w Indiach na początku listopada i wówczas powinniśmy poznać ceny. Niestety, producent na ten moment nie ujawnił ewentualnych planów związanych z globalną premierą.