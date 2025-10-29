Kiedyś produkowali Nokie. Teraz zrobili coś takiego z Afrykanami

W nie tak odległej przeszłości domeną tej firmy była produkcja i sprzedaż telefonów i smartfonów marki Nokia. Dziś skupia się przede wszystkim na promowaniu własnej marki, jednak – jak się właśnie okazuje – nie tylko. Na rynku zadebiutował bowiem smartfon, za który jest współodpowiedzialna.

M-Kopa X30 to nie po prostu smartfon

Fińska firma HMD Global zaistniała na rynku dzięki uzyskaniu licencji na markę Nokia, co pozwoliło jej produkować i sprzedawać telefony i smartfony opatrzone legendarnym logo. Dziś jej strategia opiera się przede wszystkim na promowaniu własnej marki, podczas gdy Nokia zeszła na drugi plan.

Równocześnie HMD Global nawiązało liczne współprace, których efektem była premiera The Boring Phone czy wprowadzenie na rynek Barbie Phone. Tym razem Finowie połączyli siły z M-Kopa, czyli afrykańskim fintechem, którego celem jest upowszechnienie dostępu do usług cyfrowych i produktów finansowych w Afryce.

Smartfon M-Kopa X30, stworzony wspólnie z HMD Global, ma pomóc w osiągnięciu założonego celu. Osoby, które go nabędą, otrzymają nie tylko samo urządzenie, ale też – bez dodatkowych opłat – pakiet internetu do wykorzystania oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto M-Kopa zapewnia ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia i kradzieży telefonu, a także możliwość uzyskania pożyczki.

M-Kopa X30 (źródło: M-Kopa)

Co oferuje smartfon M-Kopa X30, który powstał przy współpracy z HMD Global?

Specyfikacja tego urządzenia jest całkiem niezła. Na jego przodzie jest w wyświetlacz o przekątnej 6,72 cala i rozdzielczości Full HD+ oraz 50 Mpix aparat z funkcją ujęcia ultraszerokokątnego (0,5x). Na tyle umieszczono zaś szerokokątny aparat z matrycą 50 Mpix i optyczną stabilizacją obrazu oraz 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym.

Smartfon M-Kopa X30 ma też pyło- i wodoodporną obudowę (IP52) o wymiarach 169,2x78x8,6 mm, w której umieszczono procesor Unisoc Tiger T615 wraz z 6 GB RAM, 256 GB pamięci wbudowanej i akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 20 W (w zestawie jest jednak tylko 10 W zasilacz; oprócz niego dodawane są słuchawki).

M-Kopa X30 (źródło: M-Kopa)

Ponadto smartfon M-Kopa X30 oferuje Bluetooth 5.0, NFC, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, złącze słuchawkowe 3,5 mm, dual SIM (2x SIM lub SIM + microSD) i port USB-C. Urządzenie fabrycznie ma wgrany system Android 15.

Na oficjalnej stronie M-Kopa nie podaje ceny tego smartfona – można go kupić tylko w sklepach firmowych i u autoryzowanych agentów.