Te słuchawki same wiedzą, jak mocno wygłuszyć otoczenie

Wojciech Kulik·
Całkowicie bezprzewodowe słuchawki kompatybilne z kodekiem LHDC 5.0, wyposażone w podwójne przetworniki i wraz z etui wytrzymujące blisko dwie doby? To właśnie Oppo Enco X3s.

Nowe słuchawki Oppo obiecują wysoką jakość dźwięku i skuteczne ANC

Oppo Enco X3s to najnowsze słuchawki bezprzewodowe w ofercie chińskiego producenta. Zostały zaprojektowane w taki sposób, by odpowiadać na potrzeby nieco bardziej wymagających użytkowników. Świadczy o tym między innymi obsługa kodeka LHDC 5.0 przez Bluetooth 5.4, jak również certyfikat Hi-Res.

Jeśli chodzi o konstrukcję, słuchawki Oppo Enco X3s wykorzystują podwójne przetworniki: niskotonowy w rozmiarze 11 mm (z kompozytową membraną) oraz wysokotonowy w rozmiarze 6 mm (z płaską membraną). Swoje trzy grosze dorzuca technologia Dynaudio Featured, której zadaniem jest poprawa naturalności dźwięku.

słuchawki Oppo Enco X3s
Oppo Enco X3s (fot. Oppo)

Urządzenie oferować ma również efektywną eliminację hałasu, dzięki systemowi ANC o deklarowanej skuteczności do 55 dB. Funkcja Real-Time Dynamic ANC sprawia ponadto, że poziom wygłuszania jest dynamicznie dostosowywany do natężenia hałasu w otoczeniu.

Z włączonym ANC słuchawki wytrzymują 6 godzin na jednym ładowaniu, a w trybie standardowym – nawet 11 godzin. W połączeniu z etui ładującym zaś możliwe do osiągnięcia są czasy pracy na poziomie, odpowiednio, 24 i 45 godzin. Pełne ładowanie całego zestawu zajmuje z kolei około 80 minut.

Dopełnieniem całości jest pyło- i wodoodporna konstrukcja (w klasie IP55).

Ile kosztują słuchawki Oppo Enco X3s?

Słuchawki Oppo Enco X3s są już dostępne na rynku brytyjskim w cenie 129 funtów. Stanowi to równowartość ~625 złotych, ale jak na razie nie trafiły do oficjalnej dystrybucji w naszym kraju.

Póki co w Polsce możemy kupić słuchawki Oppo Enco X3i o całkiem podobnej specyfikacji. Wykorzystują jednak starszy standard Bluetooth 5.3 i oferują minimalnie krótszy czas działania (do 44 godzin), a ANC cechuje się w nich skutecznością do 49 dB. Atutem jest za to atrakcyjna cena – w okolicach 300 złotych (szczególnie że startowały z poziomu 599 złotych).

