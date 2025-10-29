Te słuchawki same wiedzą, jak mocno wygłuszyć otoczenie

Całkowicie bezprzewodowe słuchawki kompatybilne z kodekiem LHDC 5.0, wyposażone w podwójne przetworniki i wraz z etui wytrzymujące blisko dwie doby? To właśnie Oppo Enco X3s.

Nowe słuchawki Oppo obiecują wysoką jakość dźwięku i skuteczne ANC

Oppo Enco X3s to najnowsze słuchawki bezprzewodowe w ofercie chińskiego producenta. Zostały zaprojektowane w taki sposób, by odpowiadać na potrzeby nieco bardziej wymagających użytkowników. Świadczy o tym między innymi obsługa kodeka LHDC 5.0 przez Bluetooth 5.4, jak również certyfikat Hi-Res.

Jeśli chodzi o konstrukcję, słuchawki Oppo Enco X3s wykorzystują podwójne przetworniki: niskotonowy w rozmiarze 11 mm (z kompozytową membraną) oraz wysokotonowy w rozmiarze 6 mm (z płaską membraną). Swoje trzy grosze dorzuca technologia Dynaudio Featured, której zadaniem jest poprawa naturalności dźwięku.

Oppo Enco X3s (fot. Oppo)

Urządzenie oferować ma również efektywną eliminację hałasu, dzięki systemowi ANC o deklarowanej skuteczności do 55 dB. Funkcja Real-Time Dynamic ANC sprawia ponadto, że poziom wygłuszania jest dynamicznie dostosowywany do natężenia hałasu w otoczeniu.

Z włączonym ANC słuchawki wytrzymują 6 godzin na jednym ładowaniu, a w trybie standardowym – nawet 11 godzin. W połączeniu z etui ładującym zaś możliwe do osiągnięcia są czasy pracy na poziomie, odpowiednio, 24 i 45 godzin. Pełne ładowanie całego zestawu zajmuje z kolei około 80 minut.

Dopełnieniem całości jest pyło- i wodoodporna konstrukcja (w klasie IP55).

Ile kosztują słuchawki Oppo Enco X3s?

Słuchawki Oppo Enco X3s są już dostępne na rynku brytyjskim w cenie 129 funtów. Stanowi to równowartość ~625 złotych, ale jak na razie nie trafiły do oficjalnej dystrybucji w naszym kraju.

Póki co w Polsce możemy kupić słuchawki Oppo Enco X3i o całkiem podobnej specyfikacji. Wykorzystują jednak starszy standard Bluetooth 5.3 i oferują minimalnie krótszy czas działania (do 44 godzin), a ANC cechuje się w nich skutecznością do 49 dB. Atutem jest za to atrakcyjna cena – w okolicach 300 złotych (szczególnie że startowały z poziomu 599 złotych).