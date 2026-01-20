Wyjątkowe, technologiczne aukcje na WOŚP 2026. Pomaganie może być frajdą

Już w tym tygodniu, w niedzielę, 25 stycznia 2026 roku, odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku, wielu dobrych ludzi i hojnych firm dołącza do akcji.

Tegoroczna zbiórka pieniędzy w ramach WOŚP 2026 zostanie przeznaczona przede wszystkim na wsparcie leczenia najmłodszych pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego. Liczy się każda złotówka – zarówno ta wrzucona do specjalnej puszki czy przelana na konto.

WOŚP można też wesprzeć kupując lub licytując przeróżne rzeczy – od obrazów i pluszaków aż po elektronikę użytkową. Oto aukcje, które w 2026 roku szczególnie przyciągnęły moją uwagę pod kątem technologii.

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (źródło: WOŚP)

Takiej Roomby nie ma nikt!

Jedną z marek, która już po raz siódmy zaangażowała się we wsparcie WOŚP, jest iRobot. Na aukcjach znalazł się model robota sprzątającego Roomba Max 705, ale nie jest to byle jaki robot sprzątający, gdyż jego ręcznym ozdobieniem zajął się polski ilustrator Karol Banach.

Pod względem praktycznym jest to odkurzacz automatyczny z funkcją odkurzania i mopowania z zaawansowaną stacją czyszczącą, która automatycznie opróżnia zbiornik, dozuje koncentrat czyszczący oraz myje i suszy wałek mopujący. W tym roku dodatkowo na licytację trafił oryginalny plakat, będący wizualną kontynuacją motywu umieszczonego na robocie.

Karol Banach z ręcznie ozdobionym robotem Roomba Max 705 Combo (źródło: iRobot)

Wyjątkowy komputer Acera – wygraj aukcję i zaprojektuj go ze znanym twórcą

Wśród ciekawych technologicznych aukcji znalazł się też unikatowy komputer stacjonarny Acer Predator Orion 7000. Sprzęt ten będzie naprawdę wyjątkowy i zostanie spersonalizowany wizualnie przez Łukasza „CzugA” Maczugę na życzenie osoby, która zwycięży w licytacji.

Podstawą aukcji jest komputer Predator Orion 7000, wyposażony w procesor Intel Core Ultra 9 285K oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5090 z 32 GB pamięci GDDR7. Design urządzenia zostanie zaprojektowany, a następnie wykonany w oparciu o projekt CzugA, uzgodniony wraz ze zwycięzcą.

Komputer stacjonarny Predator Orion 7000, który po zakończeniu licytacji zostanie spersonalizowany wizualnie przez Łukasza „CzugA” Maczugę (źródło: Acer)

Acer oferuje też drugą licytację, która obejmuje zajęcia praktyczne MMA na macie z Adrianem Bartosińskim oraz wspólny mecz w CS2.

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – jeszcze więcej wyjątkowych, technologicznych aukcji

Wśród aukcji z okazji 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajdziecie też kilka akcesoriów marki Apple. Też nie są byle jakie, bo na wszystkich wygrawerowano logo tegorocznego finału. Na liście znalazł się:

Z kolei czytniki e-booków inkBOOK zostaną przyozdobione autografami znanych osobistości – do wyboru są: Marcel Moss, Joanna Kuciel-Frydryszak, Katarzyna „Pizgacz” Barlińska oraz Paulina Świst. Na aukcjach WOŚP znajdziecie również głośniki i soundbary JBL.

Warto też wspomnieć o licytacjach, takich jak: