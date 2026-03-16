Motorola z gigantyczną baterią trafiła do sprzedaży w Polsce

Motorola bardzo długo kazała czekać na moment, w którym smartfon Motorola Moto G57 Power trafi do sprzedaży w Polsce. W końcu to nastąpiło. Akumulator o gigantycznej pojemności to nie jedyny atut tej Motki.

Motorola Moto G57 Power oferuje nie tylko akumulator o bardzo dużej pojemności

Smartfon Motorola Moto G57 Power został zaanonsowany 5 listopada 2025 roku. Przynależność do serii modeli z dopiskiem „Power” zobowiązuje do zaoferowania akumulatora o ponadprzeciętnej pojemności i Moto G57 Power nie zawodzi na tym polu, bowiem ma na pokładzie akumulator węglowo-krzemowy, cechujący się pojemnością 7000 mAh i obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 30 W.

Motorola Moto G57 Power (źródło: Motorola)

Motorola Moto G57 Power może przekonać do siebie jednak nie tylko tym, ale również zapleczem fotograficznym, na które składają się 50 Mpix aparat główny z sensorem Sony Lytia 600 i 8 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle. Aparat na przodzie też ma rozdzielczość 8 Mpix.

Umieszczono go w okrągłym otworze w 6,72-calowym wyświetlaczu LCD o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (391 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz, osiąga jasność do 1050 nitów i jest chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass 7i. Całe urządzenie chwali się natomiast odpornością, zgodną z kryteriami klasy IP64 i standardu militarnego MIL-STD-810H.

Motorola Moto G57 Power (źródło: Motorola)

Wśród „bebechów” tej Motki znajdują się jeszcze procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 z modemem 5G oraz 12 GB RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci wbudowanej, a także głośniki stereo z Dolby Atmos i Hi-Res Audio, złącze słuchawkowe 3,5 mm, moduł NFC i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi.

Smartfon Motorola Moto G57 Power pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką Hello UI, ma wymiary 166,23×76,5×8,6 mm i waży 210,6 grama.

Ile kosztuje smartfon Motorola Moto G57 Power w Polsce?

Sugerowaną cenę najnowszej Motki z akumulatorem o pojemności 7000 mAh ustalono w Polsce na 1399 złotych. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: ciemnoniebieska, zielona i różowa.