Chcesz wysłać pismo do ZUS-u? Nie rób tego w ten sposób

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał ważny komunikat, dotyczący korespondencji. W przypadku niedostosowania się do nowych zasad, sprawa nie zostanie rozpatrzona przez ZUS.

ZUS nie rozpatrzy już wniosku złożonego przez ePUAP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że począwszy od 1 stycznia 2026 roku korespondencja kierowana do ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP nie jest już uznawana za skutecznie doręczoną. Instytucja postanowiła jednak honorować korespondencję przysłaną w ten sposób do 11 marca 2026 roku.

Oznacza to, że osoby, które wysłały pismo lub wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem platformy ePUAP do 11 marca 2026 roku, mogą spać spokojnie, ponieważ ZUS zapewnia, że tak złożone wnioski zostaną rozpatrzone.

Od 12 marca 2026 roku nie można jednak już dłużej kontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ten sposób. Aktualnie jedynym skutecznym (elektronicznym) sposobem na komunikację z ZUS dla klientów indywidualnych są platforma eZUS oraz e-Doręczenia. Pisma i wnioski złożone przez ePUAP nie będą już rozpatrywane.

Jak bowiem tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z przepisami, które weszły w życie od 1 stycznia 2026 roku, pismo wysłane poprzez platformę ePUAP nie wywołuje skutków prawnych, podczas gdy jest to szczególnie ważne w przypadku zachowania terminów (które w sprawach urzędowych mają krytyczne znaczenie).

W jaki sposób można kontaktować się z ZUS-em w 2026 roku?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje różne kanały kontaktu. Dla osób, które do tej pory preferowały ePUAP, naturalne powinny być teraz e-Doręczenia, które zapewniają potwierdzenie nadania oraz odbioru i są prawnym odpowiednikiem listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru, a także portal eZUS (za jego pośrednictwem można składać wnioski, sprawdzać stan konta i odbierać decyzje). Tutaj warto przypomnieć, że w 2026 roku wdrożono nową wersję systemu eZUS.

Ponadto można korzystać z formularza kontaktowego na stronie zus.pl lub wysłać pytanie ogólne na adres [email protected], a także zadzwonić pod numer 225601600 (konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 18:00). Naturalnie wciąż honorowana jest też korespondencja papierowa.