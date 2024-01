Motorola moto g24 będzie niedrogim, ale rozsądnym wyborem

Motorola powoli kończy kompletować listę smartfonów z serii moto g na 2024 rok. Wiemy już, czego się spodziewać po kolejnych reprezentantach tej rodziny – modelach moto g24 i moto g24 power.

Motorola moto g24 – specyfikacja

Na froncie moto g24 spotkamy 6,56-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD+ z maksymalną częstotliwością odświeżania 90 Hz. Nieco głębiej, w środku smartfona pracować będzie kombinacja układu mobilnego MediaTek Helio G85 z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Motorola moto g24 (Źródło: Appuals)

Na zestaw aparatów składa się duet 50 Mpix z przysłoną f/1.8 i 2 Mpix makro z f/2.4 z tyłu oraz przednia kamerka do selfie 8 Mpix z f/2.0. Oprócz tego Motorola moto g24 zaoferuje użytkownikowi dostęp do Wi-Fi 5, dual SIM, Bluetooth 5.0, slot na karty microSD i port minijack 3,5 mm. Długi czas pracy na baterii smartfon ma zawdzięczać akumulatorowi o pojemności 5000 mAh, a nieprzesadnie długi czas przy ładowarce szybkiemu ładowaniu o mocy 20 W.

Całość ma fabrycznie pracować na Androidzie 14 oraz mierzyć 163x75x7,99 mm i ważyć ~180 gramów. Źródło przedpremierowych informacji – serwis Appuals, dodaje, że nowa Motorola ma kosztować w Europie ~169 euro (równowartość ~740 złotych). Tym samym urządzenie wcisnęłoby się cenowo w Polsce pomiędzy model moto g14, kosztujący 699 złotych i moto g34 5G, który można kupić za ~799 złotych.

Wzmocniony budżetowiec

Kilka informacji dot. oferty Motoroli przekazał również portal 91mobiles. Tam uwagę poświęcono jednak mocniejszej wersji moto g24 – w Polsce smartfon może otrzymać dopisek „Power Edition”. W tej edycji ekran oferuje wyższą częstotliwość odświeżania – 120 zamiast 90 Hz, więcej RAM i miejsca na dane, kolejno 8 GB i 256 GB zamiast 4 GB i 128 GB, a akumulator ma „urosnąć” do 6000 mAh i oferować szybkie ładowanie 30 W. Moto g24 power otrzyma też nieco inną paletę kolorów obudowy – źródło wspomina o wariancie Dark Blue i Silver.

Motorola moto g24 power (Źródło: 91mobiles)

Motorola razr 50 ultra na horyzoncie

MSPowerUser to ostatnie źródło zakulisowych informacji o nadchodzących premierach Motoroli. Zespołowi udało się dowiedzieć co nieco o kolejnym składanym smartfonie producenta. Mowa o następcy razr 40 ultra. W wewnętrznych dokumentach nowe urządzenie nosi nazwę kodową Glory, a jego oficjalny numer to XT-2453-3. Na stronie serwisu pojawił się również pierwszy render.

Motorola razr 50 (Źródło: MSPowerUser)

Jak widać, nie ma co się szykować na stylistyczną rewolucję. Smartfon wygląda podobnie do zeszłorocznego modelu. Jest więc widoczne obramowanie wokół wewnętrznego ekranu, dwa aparaty zewnętrzne czy zestaw przycisków z prawej strony. Nowością mógłby być natomiast stonowany, szary kolor plecków.

Wszystko wskazuje na to, że Motorola wkrótce uzupełni ofertę na 2024 rok o dwa budżetowe urządzenia, które wypełnią lukę pomiędzy modelem moto g14 z chipsetem UNISOC a moto g34 opartym na układzie mobilnym Snapdragon i nie planuje porzucać rynku składanych smartfonów. Ciekawe, czy do razr 50 ultra ponownie dołączy bardziej przystępna cenowo opcja.