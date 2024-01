Do aplikacji mObywatel trafią w tym roku kolejne usługi, które ułatwią nam życie

Aplikacja mObywatel to już od kilku lat flagowy projekt Ministerstwa Cyfryzacji, który co jakiś czas zaskakuje nas swoimi bardziej lub mniej przydatnymi nowościami. Nowe władze resortu przedstawiły plan rozwoju rządowej apki. Trafią do niej kolejne funkcje, które ułatwią życie nie tylko kierowcom czy przedsiębiorcom, ale także wszystkim obywatelom.

mObywatel najpopularniejszą rządową aplikacją w Europie

Wiceminister cyfryzacji, Michał Gramatyka, na posiedzeniu sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii stwierdził nie tylko, że rozwój mObywatela jest jednym z sukcesów poprzedniego rządu, ale podał także informacje o tym, że program został pobrany już niemal 16 mln razy i dodał, że „jest chyba najpopularniejszą aplikacją rządową w Europie”.

Szczerze mówiąc, trudno dziwić się takiemu stanowi rzeczy, ponieważ do mObywatela raz po raz trafiają przydatne funkcje. Najnowszą z nich jest możliwość zastrzeżenia swojego numeru PESEL, co stało się szczególnie popularne po niedawnym wycieku danych z laboratoriów ALAB. Wiceszef resortu zapowiada, że w aplikacji pojawią się bardzo przydatne nowości. Co to będzie?

Te funkcje ułatwią Ci życie

Informacje na temat nadchodzących w rządowej aplikacji nowości pochodzą z tego samego posiedzenia sejmowej komisji, na której pojawił się wiceszef resortu cyfryzacji. Do mObywatela trafić ma m.in. moduł „stłuczka”. Pozwoli on na wypełnienie protokołu ze zdarzenia drogowego. To z pewnością przyda się wielu użytkownikom, ponieważ takich sytuacji na polskich drogach zdarza się niemało każdego dnia.

Drugą z nowości ma być moduł „moja firma”, gdzie przedsiębiorcy będą mogli gromadzić dane dotyczące działalności gospodarczej i informacje o zarejestrowanej firmie. Do aplikacji trafić mają także e-doręczenia, jednak – jak dodał wiceminister – wymaga to jeszcze trochę pracy.

7.3 Ocena

Podczas prac komisji poruszono również wątek, który pojawił się także w komentarzach pod jednym z artykułów dotyczących mObywatela na łamach Tabletowo.pl. Chodzi o wprowadzenie do aplikacji legitymacji Honorowych Dawców Krwi oraz Honorowych Dawców Szpiku. Wiceminister Gramatyka przyznał, że trwają prace nad tym rozwiązaniem, lecz przeszkodą jest brak jednej wspólnej bazy obejmującej osoby, którym wydane zostały takie dokumenty. Dodał jednak, że jej stworzenie jest tylko kwestią czasu.

Nie mamy konkretnych ani nawet przewidywanych dat wprowadzenia poszczególnych modułów i nowości w rządowej aplikacji, aczkolwiek wiceszef resortu cyfryzacji przed komisją sejmową wymieniał wszystkie wspomniane powyżej rzeczy jako plany rozwoju mObywatela na 2024 rok.