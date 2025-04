„Słodkie telefony” myPhone debiutują na rynku. Prostota w eleganckiej obudowie

Nowa propozycja myPhone może spodobać się seniorom i nie tylko. Telefony z kolekcji Praline Collection charakteryzują się prostotą, eleganckim wyglądem i ciekawym dodatkiem w pudełku. To wszystko w akceptowalnej cenie.

Trzy nowe telefony myPhone

Co prawda, telefony myPhone ze specjalnej kolekcji Praline Collection mogliśmy zobaczyć już wcześniej, ale teraz wchodzą one do sprzedaży. Jak już wspomniałem na początku, skierowane są dla seniorów, aczkolwiek mogą okazać się dobrym wyborem dla każdej osoby, która poszukuje prostego urządzenia. Warto podkreślić, że w tym przypadku prostota podana jest w całkiem przyjemnej wizualnie obudowie.

Każdy z trzech telefonów zapewnia łączność LTE oraz wsparcie dla VoLTE. Na pokładzie mamy funkcję SOS, która w założeniach ma oferować bezpieczeństwo użytkownikom. Do tego dochodzi USB-C oraz aparat 2 Mpix. Zaletą ma być intuicyjny interfejs, który ma możliwość dostosowania rozmiaru czcionki. Mamy jeszcze podświetlane, duże i wyraźnie klawisze.

Wypada wspomnieć, że każdy telefon z tej kolekcji oferowany jest ze stacją dokującą. Sprzedawane są one w eleganckich opakowaniach, które mają pasować do stylistyki urządzeń.

Halo 4 Plus LTE Bueno LTE Harmony LTE (fot. myPhone)

Telefony myPhone Praline Collection – specyfikacja

Modele myPhone Halo 4 Plus LTE i myPhone Bueno LTE mają bardziej zwykły, prostokątny kształt obudowy. Z kolei myPhone Harmony LTE to propozycja dla tych, którzy preferują telefony z klapką.

Jeśli chodzi o specyfikację trzech telefonów z kolekcji Praline Collection, to przedstawia się ona następująco:

myPhone Halo 4 Plus LTE Praline Collection myPhone Bueno LTE Praline Collection myPhone Harmony LTE Praline Collection Konstrukcja: klasyczny „batonik” klasyczny „batonik” model z klapką Wyświetlacz: 3,5 cala IPS, 240 x 320 pikseli 2,8 cala IPS, 240 x 320 pikseli 2,8 cala IPS, 240 x 320 pikseli wewnątrz oraz

1,44 cala na zewnątrz Aparat fotograficzny: 2 Mpix 2 Mpix 2 Mpix Łączność: LTE, VoLTE LTE, VoLTE LTE, VoLTE Przycisk SOS: Tak Tak Tak Złącze słuchawkowe: Jack 3,5 mm Jack 3,5 mm Nie Akumulator: 2500 mAh 2000 mAh 1300 mAh Dual SIM: Tak Nie Nie Pamięć, obsługa karty pamięci: 128 MB, tak – MicroSD do 64 GB 128 MB, tak – MicroSD do 64 GB 128 MB, tak – MicroSD do 64 GB Stacja dokująca: Tak, w zestawie Tak, w zestawie Tak, w zestawie Wymiary i waga: 152 x 64 x 14,2 mm, 138 g 148 x 59 x 12 mm, 125 g 111 x 54 x 21 mm, 114 g

Telefony myPhone Praline Collection – cena i dostępność

Omówione urządzenia właśnie wchodzą do sprzedaży w największych elektromarketach i w sklepie producenta. Ich ceny ustalono na: