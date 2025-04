Apple TV+ w promocji. Trzy miesiące wystarczą, aby obejrzeć sporo produkcji

Jeśli dotychczas nie oglądałeś/oglądałaś nic na Apple TV+ lub chcesz wrócić, to zainteresuj się nową promocją. Przez trzy miesiące zapłacisz odczuwalnie mniej.

Apple TV+ w nowej promocji

Co prawda, najnowsza promocja nie jest równie atrakcyjna, jak niektóre wcześniejsze, ale z drugiej strony nie wymaga chociażby posiadania Xboksa. Warto dodać, że użytkownicy konsoli Microsoftu mogli otrzymać bezpłatny dostęp do Apple TV+ przez trzy miesiące.

Co natomiast tym razem przygotował zespół Tima Cooka? Otóż zainteresowani użytkownicy mogą skorzystać z promocji pozwalającej na 3-miesięczny dostęp do platformy w cenie 9,99 złotych za każdy miesiąc. Przypomina to nieco promocję, którą w tym roku wprowadził inny serwis VOD – Disney+ za 8 złotych miesięcznie.

Jak zauważa serwis 9to5Mac, nowa oferta już obowiązuje, ale jest ograniczona czasowo. Będzie można z niej skorzystać do 24 kwietnia. W związku z tym, jeśli planujesz w najbliższych miesiącach nadrobić filmy i seriale na Apple TV+, to warto pospieszyć się z aktywacją promocji.

Apple TV+ w promocji za 9,99 złotych miesięcznie (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Oferta skierowana jest zarówno dla nowych użytkowników, jak i tych powracających. Wygląda na to, że osoby, które nie miały wykupionej subskrypcji w ciągu ostatniego miesiąca, mogą też skorzystać z tej specjalnej promocji.

Nie tylko na sprzęcie Apple

Warto zaznaczyć, że z Apple TV+ można korzystać nie tylko na sprzęcie Apple. Nie jest więc konieczne posiadanie iPhone’a, iPada czy MacBooka, a tym bardziej przystawki Apple TV. Usługa dostępna jest na wielu różnych platformach. Co więcej, niedawno aplikacja Apple TV zawitała na Androida.

Nie brakuje osób, które twierdzą, że to właśnie firma z Cupertino dostarcza jedną z lepszych tego typu usług. Nie chodzi o samą liczbę seriali i filmów, ale o jakość oferowanych autorskich produkcji, która w większości przypadków nie schodzi poniżej dobrego poziomu.

Promocja jest dostępna na oficjalnej stronie Apple TV+. Po zakończeniu 3-miesięcznego okresu opłata powróci do standardowych 34,99 złotych miesięcznie.