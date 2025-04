Acer wprowadza nowe hulajnogi. Mogą być idealnym wyborem do miasta

Na zewnątrz jest coraz cieplej, więc z pewnością niektórzy rozważają zakup hulajnogi. Acer świetnie więc wstrzelił się ze swoimi nowymi propozycjami.

Acer Predator ES Storm – hulajnoga dla tych, którzy lubią jeździć

Uwielbiam samochody i jak najbardziej mogę je podzielić na te, które zapewniają radość z prowadzenia oraz te, które służą tylko do nudnego przemieszczania się z punktu A do B. Niestety, poruszanie się autem po mieście niekoniecznie należy do zbyt przyjemnych. Możliwe jednak, że jest alternatywa i to nawet dla aut z pierwszej z wymienionych kategorii. Czytając opis hulajnogi Acer Predator ES Storm odniosłem wrażenie, że powinna ona jeździć całkiem przyjemnie.

Omawiana hulajnoga wyposażona jest w silnik 500 W (z maksymalną mocą 913 W), który powinien sprawdzić się podczas dynamicznego poruszania się po mieście. Z kolei komfort podróżowania będzie starał się zapewnić przedni amortyzator, a także 10-calowe opony bezdętkowe. Do tego mamy szeroki podest, co dla wielu użytkowników powinno być sporą zaletą.

Producent wspomina o akumulatorze 16 Ah, które w pełni naładowany powinien pozwolić na pokonanie nawet 60 km. Acer Predator ES Storm to również podwójny system hamulców (przedni tarczowy + tylny E-ABS), funkcja odzyskiwania energii KERS, wyraźne kierunkowskazy oraz odporność na zachlapania (IPX5). Nie zabrakło mobilnej aplikacji, która łączy się z hulajnogą.

Hulajnoga Predator ES Storm jest już dostępna w Media Expert w cenie 2599 złotych.

Gdzie kupić? Acer Predator ES Storm ok. 2599 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Acer Nitro ES Series 4 Select – nieco słabsza, ale wciąż ciekawa

Nie każdy potrzebuje możliwości oferowanych przez hulajnogę Predator ES Storm. Dla grupy o trochę mniejszych wymaganiach został stworzony model Nitro ES Series 4 Select. Wyposażony jest on w silnik o mocy 400 W (maksymalnie 840 W). Producent wśród zalet wymienia cztery tryby prędkości (od 6 do 20 lub 25 km/h), które sprawdzą się podczas spokojnej przejażdżki przez park, jak i szybszego dojazdu do pracy.

Akumulator 10,2 Ah ma zapewnić zasięg do 45 km. Hulajnoga oferuje również dopracowany przedni amortyzator, 10-calowe opony bezdętkowe i szeroki podest. Za bezpieczeństwo użytkownika odpowiada podwójny system hamulców (przedni tarczowy + tylny E-ABS) i wyraźnie kierunkowskazy. Na pokładzie znalazł jeszcze system odzyskiwania energii KERS, a konstrukcja oferuje stopień ochrony IPX5.

Hulajnoga Acer Nitro ES Series 4 Select dostępna jest w RTV Euro AGD w cenie 2099 złotych.

Gdzie kupić? Acer Nitro ES Series 4 Select ok. 2099 zł RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Promocja dla tych, którzy kupią hulajnogę z serii Predator Extreme

Acer poinformował o promocji przeznaczonej dla klientów, którzy wybiorą hulajnogę z serii Predator Extreme. Otóż akcja trwa do 31 sierpnia 2025 roku i pozwala odebrać w prezencie specjalne siodełko o wartości 499 złotych. Można więc całkiem sporo zaoszczędzić – szczegóły znajdziecie na stronie promocji.