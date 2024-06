Motorola Moto E14 to smartfon tani, ale nie taki znowu najgorszy

Jeśli Twoim zakupowym celem jest tani smartfon do podstawowych zadań, to Motorola Moto E14 może być propozycją godną rozważenia. Nie jest może demonem prędkości, ale ma solidną konstrukcję, nowego Androida i przyjemny dla oka design.

Motorola Moto E14 ma swoje plusy

Motorola Moto E14 to budżetowy smartfon, wyposażony w 6,56-calowy wyświetlacz HD+, cechujący się częstotliwością odświeżania 90 Hz. Co nietypowe w konstrukcjach z tej półki, producent zadbał o ochronę ekranu w postaci szkła Corning Gorilla Glass 3. Wspomina też o trybie wysokiej jasności, ale nie poznaliśmy konkretnych liczb. Całość jest również wodoodporna (zgodnie z normą IP52).

Sercem urządzenia Moto E14 jest ośmiordzeniowy procesor Unisoc T606 – nieszczególnie wydajny, ale często spotykany właśnie w budżetowych modelach (mają go między innymi Infinix Smart 8 HD, Tecno Spark Go 2024 czy HMD Pulse i miała go też Motorola Moto E13). Towarzyszą mu jedynie 2 GB RAM i 64 GB pamięci na pliki. Gdyby tej drugiej okazało się za mało, można wspomóc się kartą microSD.

fot. producenta

Cóż, takie podzespoły nie pozwalają liczyć na dobrą wydajność w zastosowaniach innych niż absolutnie podstawowe. Z drugiej strony to właśnie Motorola słynie z nieprzeciętnych umiejętności, jeśli chodzi o optymalizację i wyciskanie maksimum nawet z tych leciwych już komponentów. Wprawdzie wszystko ma swoje granice, ale i tak z ostateczną opinią – jak zawsze – warto wstrzymać się do czasu premiery i testów.

Wracając do specyfikacji, urządzenie ma też akumulator o pojemności 5000 mAh, którego ładowanie odbywa się z mocą maksymalnie 15 W. Z tyłu ma aparat 13 Mpix (z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji), z przodu zaś – 5 Mpix, a dopełnieniem całości jest system Android 14 Go Edition.

fot. producenta

Ile kosztuje taki smartfon?

Póki co w kontekście modelu Moto E14 wspomina się jedynie o rynku brytyjskim, gdzie kosztuje on 69 funtów (równowartość ~360 złotych). Premiera w innych krajach, także w Polsce, nie będzie jednak zaskoczeniem. Jego poprzednik (Moto E13) jest dostępny w naszym kraju i przy podobnej specyfikacji kosztuje ~300 złotych.