Infinix SMART 8 HD pokazuje, jak tani może być smartfon bez markowego procesora

Infinix nie ma żadnego problemu z tym, by niemal każdego miesiąca konstruować nowy model telefonu i wprowadzać go do sprzedaży. Ten niekończący się łańcuch premier ma jednak słabsze ogniwa.

Bez emocji w kwestii wyglądu czy specyfikacji

Infinix SMART 8 HD to najnowsza propozycja chińskiego producenta, który ma znacznie krótszy staż na rynku urządzeń mobilnych niż Xiaomi czy OPPO. Swoimi produktami nie sili się na konkurowanie z najbardziej zaawansowanymi smartfonami na świecie. Potrafi jednak zawalczyć o klienta najważniejszym czynnikiem zakupowym: ceną.

Nowy sprzęt niemalże „od góry do dołu” obliczony jest na oszczędności. Jednym z nielicznych jaśniejszych punktów na liście podzespołów jest ekran o przekątnej 6,6 cala, o rozdzielczości HD+. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że częstotliwość odświeżania tego panelu wynosi 90 Hz, co jest miłą niespodzianką – zwłaszcza w segmencie tanich smartfonów z Androidem.

Infinix zdołał zaoszczędzić nieco pieniędzy na procesorze. Nie zdecydowano się na drogi zakup od Qualcomma czy MediaTeka, a wykorzystano starszy i tańszy chip Unisoc T606, którego wydajność porównuje się ze Snapdragonem 720G z 2020 roku. Raczej nie trzeba nikomu powtarzać, że nie jest to specjalnie wydajna jednostka, szczególnie w połączeniu z 3 GB RAM LPDDR4X. Jakimś cudem zamontowano tu 64 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2.

Infinix SMART 8 HD (źródło: gizchina)

Choć z tyłu zastajemy ogromną wyspę na aparaty, bliższe przyjrzenie się jej zdradza, że telefon ma właściwie tylko jeden „sensowny” obiektyw f/2.0 z matrycą 13 Mpix. Drugie oczko to „obiektyw AI” o nieznanej specyfice, który równie dobrze mógłby nie istnieć.

Z przodu mamy kamerę 8 Mpix, wpasowaną w otwór, przypominający dynamiczną wyspę w iPhone’ach. Możliwości tego elementu są jednak ograniczone do wyświetlania statusu baterii czy informowaniu o trwającej rozmowie telefonicznej.

Infinix SMART 8 HD (źródło: fonearena)

Urządzenie zasila bateria o pojemności 5000 mAh, w której zapasy energii uzupełnimy przez port USB-C. Łączności 5G tu nie uświadczymy – gadżet zapewnia dostęp do podstawowych możliwości Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 i GPS z GLONASS.

Ekran odblokować da się za pomocą czytnika linii papilarnych zamontowanego z boku obudowy (podobno działa też rozpoznawanie twarzy). Całością zarządza Android 13 w odchudzonej wersji Go Edition z nakładką systemową XOS13.

Tanio, taniej, Infinix

Ponieważ mamy do czynienia z premierą w Indiach, od razu zakładamy, że smartfon będzie tani. I nie zawodzimy się, bo docelowa cena Infinix SMART 8 HD to 6299 rupii (niewiele ponad 300 złotych). Do tego podczas promocji można go dostać jeszcze taniej – za 5669 rupii (~270 złotych).

Infinix SMART 8 HD (źródło: fonearena)

Od razu widać, że producentowi chodziło o zachowanie niskiej ceny, nawet kosztem jako-takiego wyglądu i wydajności. Zobaczymy, czy nowy smartfon będzie dostępny w Polsce.