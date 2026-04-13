Każdy fan Apple dałby się pokroić za takiego iPhone'a

Już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to „zwykły” iPhone. Nawet jeśli jednak przyjrzycie się mu bliżej, możecie nie zorientować się, co jest w nim takiego wyjątkowego. Już tłumaczę. Również to, dlaczego pozostanie on w sferze marzeń większości osób.

iPhone 17 Pro (Max) w wersji „iPhone 2007”

W 2027 roku minie 20. lat od premiery pierwszego iPhone’a. Apple planuje uświetnić ją prezentacją „przełomowego iPhone’a” z ekranem obejmującym nie tylko przód, ale też krawędzie. Już teraz natomiast można zarezerwować smartfon iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max w wersji „iPhone 2007”, której nazwa bynajmniej nie jest przypadkowa.

Sięga ona bowiem do korzeni, i to dosłownie, ponieważ w jej obudowie zawarty jest… oryginalny fragment płyty głównej z pierwszego iPhone’a z 2007 roku. Poniżej umieszczono również wygrawerowany podpis Steve’a Jobsa, który zmarł 5 października 2011 roku w wieku 56 lat na raka trzustki.

iPhone 17 Pro (Max) w wersji „iPhone 2007” (źródło: Caviar)

To teraz można przejść do mniej przyjemnej części. iPhone 17 Pro w wersji „iPhone 2007” kosztuje od 10770 dolarów, co jest równowartością około 39200 złotych. Najwięcej trzeba zapłacić za iPhone’a 17 Pro Max z 2 TB pamięci wbudowanej – 12700 dolarów (~46225 złotych).

Nawet jeśli ktoś ma na tyle pieniędzy, niekoniecznie będzie mógł kupić ten wyjątkowy smartfon, ponieważ jego twórca – firma Caviar – informuje, że powstanie jedynie 11 egzemplarzy.

iPhone 17 Pro (Max) w tym wydaniu to również (był) łakomy kąsek

Firma Caviar stworzyła również inną wersję najnowszych iPhone’ów 17 Pro z okazji 50. rocznicy Apple. Nie mają one jednak płyty głównej z pierwszego smartfona amerykańskiego giganta w obudowie, tylko… fragment golfa Steve’a Jobsa (którego wiarygodność potwierdzona jest certyfikatem).

iPhone 17 Pro (Max) z fragmentem golfa, który nosił Steve Jobs (źródło: Caviar)

Jest ona jeszcze bardziej ekskluzywna, ponieważ była dostępna w jedynie 9 egzemplarzach i wszystkie zostały już zarezerwowane. Równocześnie jednak była też… tańsza, ponieważ cena zaczynała się od 8990 dolarów (~32720 złotych) i kończyła na 10790 dolarów (~39270 złotych).

Warto przypomnieć, że to nie jedyna taka edycja, ponieważ już w 2020 roku Caviar oferował smartfony iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max z fragmentem oryginalnego golfa, noszonego przez Steve’a Jobsa.

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

