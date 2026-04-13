Samsung stoi przed „strategicznym dylematem”. Konkurencja jest zbyt silna

South China Morning Post donosi, że Samsung – rzekomo – stoi przed „strategicznym dylematem”, ponieważ konkurencja ze strony chińskich firm daje mu się we znaki.

Samsung przegrywa z konkurencją?

Każdy rynek rządzi się swoimi prawami, a Chiny są ogromnym rynkiem zbytu dla producentów elektroniki, często największym. Obecność na nim nierzadko jest kluczowa, jednak sprawia to też, że konkurencja jest wręcz mordercza.

Samsung, mimo skali swojej działalności, według analityków ma znaczące problemy w Chinach i właśnie stoi przed „strategicznym dylematem”, czy dalej walczyć o klienta w niektórych segmentach rynku, czy przekierować zasoby, aby „wzmocnić globalną konkurencyjność”.

Chiński portal Yicai twierdzi (na podstawie rozmów z branżowymi źródłami), że Samsung miał rozważać „szeroko zakrojoną restrukturyzację” w Chinach, która skutkowałaby wycofaniem się z części segmentów, takich jak AGD i telewizory. Z kolei South China Morning Post dowiedział się, że redukcja zatrudnienia „w niektórych nierentownych działach” jest już przeprowadzana.

Południowokoreański producent miałby skupić się przede wszystkim na smartfonach (mimo że jego udział – procentowo – w tym segmencie w Chinach jest znikomy) oraz półprzewodnikach (i te ostatnie byłyby traktowane priorytetowo). W tym miejscu trzeba wspomnieć, że w samym 2025 roku Koreańczycy zainwestowali w swoją fabrykę układów scalonych w mieście Xi’an 465,4 miliarda wonów, o 67,5% więcej niż w 2024.

Niewykluczony jest jednak też inny scenariusz, w którym Samsung nie wycofałby się przynajmniej z segmentu sprzętu AGD, lecz przekazałby jego dystrybucję „lokalnym partnerom”, podczas gdy on odpowiadałby wyłącznie za produkcję urządzeń.

Nie tylko Samsung ma problemy w Chinach

Samsungowi nie sprzyja nie tylko lokalna konkurencja, ale też ogólna sytuacja w Chinach, ponieważ – jak podaje Omdia – w czwartym kwartale 2025 roku dostarczono w Państwie Środka aż o 25,3% mniej telewizorów niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wpływ na to miało zakończenie programu rządowych dopłat do tego typu urządzeń oraz fakt, że wiele osób wcześniej wymieniło sprzęt na nowy.

Równocześnie na wszystkich pozostałych rynkach dostarczono więcej telewizorów niż przed rokiem (ilościowo najwięcej w Ameryce Północnej), w związku z czym decyzja o „odpuszczeniu” sobie chińskiego może mieć podstawy.