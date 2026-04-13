Czegoś takiego Lidl jeszcze nie oferował w Polsce. To może jednak być ryzykowne posunięcie

Oferta niemieckiej sieci dyskontów w Polsce może już wkrótce rozszerzyć się o usługę, której klienci potrzebują na co dzień. Konkurencja w kraju nad Wisłą w tym segmencie rynku jest jednak bardzo zaciekła i Lidl nie może być pewny (spektakularnego) sukcesu.

Lidl może stać się w Polsce konkurencją dla… operatorów komórkowych

Być może tego nie wiecie, ale Lidl jest też operatorem wirtualnym (MVNO), oferującym usługi telekomunikacyjne w swoich rodzimych Niemczech, a także w Austrii i Szwajcarii. Brytyjski dziennik The Financial Times donosi, że jeszcze w tym roku planuje zaproponować „tanie pakiety mobilne” w kilku kolejnych krajach.

Nie wiadomo, czy w tym gronie znajduje się Polska, ale według The Financial Times usługi telekomunikacyjne, oferowane przez Lidla, mogą być dostępne – za pośrednictwem aplikacji Lidl Plus, z której korzysta już ponad 100 milionów osób – w nawet 30 krajach, bowiem właśnie w tylu ma swoje sklepy niemiecka sieć handlowa.

Większy wybór zawsze jest korzystny dla klientów, lecz w Polsce konkurencja w tym segmencie rynku jest niezwykle zaciekła i Lidl nie będzie miał łatwo, jeśli zaoferuje swoje usługi mobilne w kraju nad Wisłą. Nadzieję może mu jednak dawać fakt, że Polacy bardzo chętnie przenoszą swoje numery do innych sieci.

Jeżeli zatem jego oferta będzie atrakcyjna, ma szansę skłonić niejedną osobę do zmiany operatora. Tutaj trzeba wspomnieć, że Lidl nie dysponuje własną infrastrukturą, w związku z czym musi korzystać z zasięgu operatorów infrastrukturalnych, a w Polsce są to Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Lidl jako MVNO będzie miał coś wspólnego z Revolutem

The Financial Times informuje, że właściciel Lidla – Schwarz Group, do której należy też sieć Kaufland – podpisał porozumienie z firmą 1GLOBAL, która ma zająć się dostarczaniem usług mobilnych. W podobnym modelu swoje plany mobilne oferuje Revolut (od grudnia 2025 roku).

W Polsce wykorzystuje on zasięg Play, w związku z czym można się spodziewać, że podobnie byłoby w przypadku Lidla. Ponadto w ramach porozumienia Schwarz Group przejmie 9,9% udziałów w spółce 1GLOBAL, która posiada licencje telekomunikacyjne i partnerstwa w 12 krajach.

Na koniec warto przypomnieć, że usługi komórkowe pod własną marką (we współpracy z T-Mobile) już od 2009 roku oferuje Biedronka, aczkolwiek trudno powiedzieć, aby ta sieć odniosła spektakularny sukces.