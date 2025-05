Marzysz o tym smartfonie Realme? Mamy dobre wieści

Marka Realme zapowiedziała globalną premierę kolejnego modelu z serii GT 7. Już wkrótce smartfon Realme GT 7 przestanie być dostępny tylko w Chinach.

Smartfon Realme GT 7 zadebiutował w Chinach w kwietniu 2025 roku i w dniu jego prezentacji nie dowiedzieliśmy się, czy będzie on dostępny poza ojczyzną producenta. Dziś jednak marka oficjalnie zapowiedziała globalną premierę – zaplanowano ją na 27 maja 2025 roku. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu polskiego.

Co szczególnie istotne – smartfon Realme GT 7 zostanie zaanonsowany na rynku globalnym w stolicy Francji, Paryżu, co jednoznacznie wskazuje, że będzie sprzedawany także w Europie, w tym również w Polsce.

May 27th, Paris, let's witness the birth of great products with the Power That Never Stops.#realmeGT7Series #2025flagshipkiller pic.twitter.com/9ByrGNPXMO