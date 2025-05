Data premiery Honor 400 i Honor 400 Pro ujawniona. Czego się spodziewać?

Honor jest kolejnym producentem, który zdecydował się podać do publicznej wiadomości datę premiery nowych telefonów (po Sony i Samsungu). Wiadomo już, kiedy zadebiutuje smartfon Honor 400 i Honor 400 Pro. Wiemy też, czego się po nich spodziewać, ponieważ specyfikacja została ujawniona.

Brytyjski oddział chińskiego producenta oficjalnie zapowiedział, że premiera Honor 400 i Honor 400 Pro odbędzie się 22 maja 2025 roku. Nie podano jednak konkretnej godziny ani miejsca prezentacji nowych „Czterysetek”.

