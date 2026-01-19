iPhone 18 będzie droższy niż iPhone 17, ale niekoniecznie zapłacisz więcej

Sytuacja na rynku pamięci do urządzeń mobilnych i komputerów jest ogromnie niekorzystna dla klientów, dlatego pewne jest, że smartfony i laptopy zdrożeją w 2026 roku. iPhone 18 również ma być droższy niż iPhone 17, aczkolwiek niekoniecznie akurat Ty zapłacisz więcej.

iPhone 18 będzie droższy niż iPhone 17, ale jest też dobra wiadomość

iPhone 17 to najlepszy smartfon Apple od lat, który oczywiście nie jest pozbawiony wad, ale nawet pomimo słabych stron sprzedaje się doskonale. Ogromna w tym zasługa ceny – w Polsce iPhone 17 jest tańszy niż iPhone 16 (w momencie premiery o 500 złotych). Kolejna generacja high-endowych smartfonów Apple może już nie być tak atrakcyjna cenowo.

Analitycy i obserwatorzy rynku są zdania, że podwyżka cen iPhone’ów jest nieunikniona. Apple jednak nie zdecyduje się na „zwykłe podnoszenie cen”, tylko modyfikację marż, a ponadto podejmie „strategiczne decyzje”, dzięki którym nie wszyscy klienci zapłacą więcej za modele z rodziny iPhone 18.

Konkretniej ma być tak, że smartfony z najmniejszą ilością pamięci będą kosztowały tyle samo, ile ich bezpośredni poprzednicy. Z kolei za modele z większą ilością przestrzeni na pliki klienci zapłacą już więcej.

Ile może kosztować iPhone 18?

Zacznijmy od przypomnienia cen smartfonów z serii iPhone 17:

iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max 256 GB 3999 złotych

799 dolarów 5799 złotych

1099 dolarów 6299 złotych

1199 dolarów 512 GB 4999 złotych

999 dolarów 6799 złotych

1299 dolarów 7299 złotych

1399 dolarów 1 TB – 7799 złotych

1499 dolarów 8299 złotych

1599 dolarów 2 TB – – 10299 złotych

1999 dolarów

W przypadku aktualnej generacji różnica w cenie – w większości przypadków – wynosi 200 dolarów w Stanach Zjednoczonych lub 1000 złotych w kraju nad Wisłą. Tak samo jest też z modelem iPhone Air, aczkolwiek akurat iPhone Air zdążył już drastycznie stanieć w Polsce.

Jeżeli przewidywania analityków potwierdzą się, iPhone 18 256 GB będzie kosztował 799 dolarów, iPhone 18 Pro 256 GB – 1099 dolarów, a iPhone 18 Pro Max 256 GB – 1199 dolarów. Wersja 512 GB może być o 250 lub nawet 300 dolarów droższa, tak samo jak 1 TB (względem 512 GB). Z kolei konfiguracja z 2 TB przestrzeni na pliki mogłaby dobić do nawet 2499 dolarów.

Oczywiście na tę chwilę to jedynie przypuszczenia – pozostaje mieć nadzieję, że okażą się czarnym scenariuszem i Apple ustali ceny na bardziej przystępnym dla klientów poziomie. Szczególnie że dzięki swojej skali jest na zdecydowanie lepszej pozycji niż mniejsi producenci.