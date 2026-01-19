Ekran laptopa to za mało? Jest rozwiązanie (a nawet trzy)

Laptop z 13-, 14-, 15- czy 16-calowym ekranem sprzyja mobilności, ale nie zawsze zapewnia odpowiednio dużą przestrzeń roboczą, by dało się komfortowo pracować, szczególnie na wielu oknach równocześnie. Wychodząc temu wyzwaniu naprzeciw, firma Blackview zaprezentowała ostatnio kilka interesujących rozwiązań.

Blackview Table 10, czyli duży monitor na wynos

Pierwszą z nowości jest przenośny monitor Blackview Table 10, który – jak na tego typu sprzęt – jest dość duży i… nieźle wyposażony. Ma wyświetlacz typu IPS o przekątnej 23,8 cala, na którym wyświetla obraz o rozdzielczości Full HD (1920×1080 pikseli), cechując się przy tym częstotliwością odświeżania 100 Hz i jasnością sięgającą 300 nitów.

Wraz z podstawką (która umożliwia ułożenie ekranu poziomo lub pionowo) waży blisko 2,7 kg, a jego wymiary wynoszą 612×327×32,8 mm, co trochę podaje w wątpliwość jego mobilność. Z kolei pozytywnie na możliwość pracy gdziekolwiek wpływa opcja równoczesnego zasilania i przesyłania obrazu poprzez jeden przewód USB typu C. W razie czego jest też złącze HDMI, a całość uzupełnia wbudowany głośnik.

Blackview Table 10 (fot. Blackview)

Monitor jest już dostępny w sprzedaży za pośrednictwem oficjalnej strony producenta. Jego regularna cena wynosi 1112 złotych, ale aktualnie można go kupić za 890 złotych.

Co dwa lub trzy ekrany, to nie jeden – Blackview SCM6 / DCM6

Jeśli potrzebujesz dodatkowego ekranu, ale jednak mobilność jest dla Ciebie absolutnym priorytetem, to mogą Cię zainteresować dwie inne nowości tego producenta, mianowicie przenośne monitory Blackview SCM6 oraz DCM6. To akcesoria o tyle nietypowe, że można je doczepić do boku laptopa, a są kompatybilne z szeroką gamą modeli o przekątnych od 13 do 17 cali.

Blackview SCM6 to jeden ekran, a DCM6 to dwa ekrany. W obu przypadkach mamy do czynienia z 13-calowymi panelami typu IPS o rozdzielczości Full HD, częstotliwości odświeżania 60 Hz i jasności dochodzącej do 300 nitów. Dzięki złączu USB typu C mogą być zasilanie bezpośrednio z laptopa, a ich konfiguracja ogranicza się właśnie do mocowania i podłączenia jednego przewodu.

Blackview SCM6 po lewej i DCM6 po prawej (fot. Blackview)

To wcale nie takie ciężkie i wcale nie takie drogie akcesoria. Pojedynczy Blackview SCM6 waży 600 gramów i kosztuje ~685 złotych…

natomiast podwójny Blackview DCM6 waży 1 kg i kosztuje ~970 złotych.