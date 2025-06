Masz smartfon Motorola i czekasz na system Android 16? Sprawdź, czy go dostaniesz

System Android 16 jest dostępny od 10 czerwca 2025 roku i mogą cieszyć się już nim właściciele smartfonów z serii Google Pixel (od serii Pixel 6). Co natomiast z posiadaczami smartfonów marki Motorola? Producent udostępnił listę modeli, które na pewno otrzymają aktualizację do najnowszego Androida.

Które smartfony marki Motorola dostaną system Android 16?

Na tę chwilę Motorola potwierdziła na swojej oficjalnej stronie internetowej, że system Android 16 zostanie udostępniony poniższym modelom:

Motorola może udostępnić system Android 16 również innym modelom

Trzeba jednak mieć na uwadze, że lista „upoważnionych” do aktualizacji systemu do najnowszej wersji może być więcej modeli, w tym Motorola Moto G35 oraz Moto G15, Moto G15 Power i Moto G05. Ostatnia trójka trafiła na rynek z fabrycznie zainstalowanym systemem Android 15, więc aktualizacja do Androida 16 wydaje się oczywista. Z kolei Moto G35 obiecano dwie aktualizacje oprogramowania, a „startowała” z systemem Android 14.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Motoroli Razr 40 Ultra (Razr+ 2023) oraz Motoroli Razr 40 (Razr 2023), ponieważ producent zadeklarował im trzy aktualizacje Androida, czyli do Androida 14, Androida 15 i właśnie Androida 16.

Motorola dopiero dogania konkurencję w obszarze długości wsparcia

Motorola robi wręcz idealne smartfony dla przeciętnych użytkowników, którzy nie dbają o to, czy ich urządzenie pracuje pod kontrolą najnowszego Androida. W atrakcyjnej cenie otrzymują dobrze wyposażony sprzęt i dlatego Motki należą do jednych z najchętniej polecanych telefonów.

Firma wciąż jednak pozostaje w tyle za konkurencją, która potrafiła zadeklarować udostępnianie aktualizacji systemu przez osiem lat. Motorola uzależnia liczbę aktualizacji systemu od modelu – może być jedna, dwie, trzy, cztery albo w porywach pięć (tyle ma zadeklarowane Edge 50 Neo; cztery zaś seria Razr 60/Razr 2025).