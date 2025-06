Nowe funkcje zegarków Samsung. Pomogą Ci o siebie zadbać

Firma Samsung ogłosiła wydanie pierwszej wersji beta One UI 8 Watch, czyli najnowszej wersji nakładki na system Wear OS, przeznaczonej na smartwatche z rodziny Galaxy Watch. Kto może liczyć na aktualizację i czy warto w ogóle czekać na udostępnienie jej pełnej wersji?

Co nowego w One UI 8 Watch?

Aktualizacja One UI 8 Watch koncentruje się przede wszystkim na temacie zdrowia. Ma usprawnić jego monitorowanie, a także pomóc w budowaniu dobrych nawyków. Wśród nowych funkcji, które zostają wraz z nią wprowadzone, znajdują się:

Bedtime Guidance – asystent rekomendujący optymalną porę snu w oparciu o wzorce i styl życia. Aby zapewnić spersonalizowane i aktualne porady, brane pod uwagę są przede wszystkim dane dotyczące snu z trzech ostatnich dni;

– asystent rekomendujący optymalną porę snu w oparciu o wzorce i styl życia. Aby zapewnić spersonalizowane i aktualne porady, brane pod uwagę są przede wszystkim dane dotyczące snu z trzech ostatnich dni; Vascular Load – pomiar obciążenia naczyniowego w celu ustalenia poziomu stresu w układzie naczyniowym podczas snu. Obciążenie podczas nocnego odpoczynku powinno się naturalnie zmniejszać, ale nadmierne wahania mogą negatywnie wpływać na zdrowie układu sercowo-naczyniowego;

– pomiar obciążenia naczyniowego w celu ustalenia poziomu stresu w układzie naczyniowym podczas snu. Obciążenie podczas nocnego odpoczynku powinno się naturalnie zmniejszać, ale nadmierne wahania mogą negatywnie wpływać na zdrowie układu sercowo-naczyniowego; Running Coach – asystent wspomagający trening do maratonu. Podpowiada, jak ćwiczyć, by zadbać o jak najlepszą kondycję, a zarazem zminimalizować ryzyko wystąpienia kontuzji. Efektem działania jest spersonalizowany program treningowy;

– asystent wspomagający trening do maratonu. Podpowiada, jak ćwiczyć, by zadbać o jak najlepszą kondycję, a zarazem zminimalizować ryzyko wystąpienia kontuzji. Efektem działania jest spersonalizowany program treningowy; Antioxidant Index – pomiar karotenoidów magazynowanych w skórze, z wykorzystaniem czujnika BioActive. Służyć ma budowaniu zdrowych nawyków i wskazywaniu niedoborów tych przeciwutleniaczy, występujących w zielonych i pomarańczowych owocach i warzywach.

Poza nowymi funkcjami One UI 8 Watch, dla którego bazę stanowi Wear OS 6, wprowadza również drobne zmiany estetyczne i projektowe. Celem jest lepsze dostosowanie systemu do interfejsu One UI 7 na smartfonach i tabletach firmy Samsung.

źródło: Samsung

Które smartwatche Samsung otrzymają One UI 8 Watch?

Aktualizacja One UI 8 Watch nie zostanie udostępniona posiadaczom wszystkich zegarków z rodziny Galaxy Watch. Grzesiek dopiero co pisał, że Samsung zniechęci do używania starszych smartwatchy i rzeczywiście na liście kompatybilności z nową wersją interfejsu odnajdujemy jedynie następujące modele:

Należy też oczekiwać, że smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 8 dostaną One UI 8 Watch od razu na premierę, której spodziewamy się w lipcu 2025 roku.

Póki co trwają beta testy, do których dołączyć mogą użytkownicy w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych.