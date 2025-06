Amazon Prime Day 2025 już wkrótce. Będzie wyjątkowo długi

Niewiele czasu dzieli nas od kolejnego wydarzenia Amazon Prime Day. Już wiadomo, na kiedy zaplanowano tegoroczny festiwal okazji. Amerykańskie przedsiębiorstwo zaszalało – promocje potrwają nie dwa, a aż cztery dni!

Amazon Prime Day 2025, czyli dni świetnych promocji

Amazon Prime Day to specjalne wydarzenie dla członków Prime. Podczas tego „festiwalu okazji” amerykańskie przedsiębiorstwo udostępnia użytkownikom specjalne promocje na wybrane produkty. Historia Amazon Prime Day sięga 2015 roku, kiedy to platforma świętowała swoje 20. urodziny. W Polsce natomiast pierwszy raz z rabatów w ramach Prime Day mogliśmy skorzystać w dniach 12-13 lipca 2022 roku.

Tym razem subskrybenci Prime będą mogli kupować taniej nie przez dwa, a aż cztery dni. Amazon ogłosił, że Prime Day 2025 wystartuje 8 lipca 2025 roku o północy i potrwa do 11 lipca 2025 roku. Na ten moment nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w praktyce – czy na Amazonie pojawi się mnóstwo ofert już pierwszego dnia, czy każdego dnia będą inne, nowe promocje.

To jednak nie wszystko. Jeśli jesteś subskrybentem Prime, już teraz – aż do 7 lipca 2025 roku – możesz bezpłatnie pobrać sześć gier. Za pośrednictwem Amazon Prime Gaming możesz zaopatrzyć się w Dungeon of the ENDLESS Definitive Edition. Z kolei z GOG możesz zyskać dostęp do TOEM, Tomb Raider I-III Remastered, Saints Row 2, Saints Row IV: Re-Elected oraz STAR WARS: Rebellion.

Amazon Prime Day 2025 (źródło: Amazon)

Jak skorzystać z okazji na Amazon Prime Day?

Aby móc kupować produkty w obniżonych cenach należy, przede wszystkim być lub zostać członkiem programu Amazon Prime – możesz to zrobić na tej stronie (to link afiliacyjny). Miesięczna opłata za subskrypcję to 10,99 złotych, jednak warto zastanowić się nad wersją roczną, której cena wynosi tylko 49 złotych.

W ramach członkostwa Prime klienci zyskują dostęp do:

nieograniczonego dostępu do filmów, seriali i programów w usłudze Prime Video (platforma VOD dostępna jest w przeglądarce, aplikacji mobilnej i aplikacji na Smart TV),

bezpłatnej dostawy w Polsce (w przypadku kwalifikujących się towarów),

błyskawicznych okazji o 30 minut wcześniej,

festiwalu okazji w ramach corocznego wydarzenia Prime Day,

platformy Prime Gaming do gier.

Zeszłoroczny przegląd okazji na Amazon Prime Day – czy warto polować?

W zeszłym roku wyłapaliśmy kilka perełek w ramach Amazon Prime Day 2024. Na uwagę zasłużyło kilka modeli słuchawek – Soundcore Life, CMF Buds czy Apple AirPods Max, a także głośniki Soundcore Motion+ i Marshall Emberton II. Ponadto amerykańskie przedsiębiorstwo przygotowało kilka ciekawych propozycji dla graczy. Podczas Prime Day 2024 dużo taniej można było kupić konsolę Lenovo Legion Go, a także kontroler Sony DualSens do PS5 czy klawiaturę SteelSeries Apex 3.

W 2024 roku dało się też zaoszczędzić też m.in. na tabletach Apple i Samsunga, smartwatchach CMF czy ekspresach do kawy, a także na głośnikach Echo, czytnikach Kindle oraz stickach Fire TV.

Z pewnością i w tym roku stworzymy dla Was przegląd najlepszych ofert na Amazon Prime Day.