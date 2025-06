Kupujesz na Allegro i OLX? Urząd Skarbowy może upomnieć się o podatek

Zakupy online za więcej niż 1000 złotych mogą wiązać się z koniecznością złożenia odpowiedniego dokumentu i uiszczenia w Urzędzie Skarbowym stosownej opłaty. Nie jest to jednak zawsze konieczne. Sprawdź, kiedy faktycznie musisz zapłacić PCC od zakupów na Allegro, OLX czy Vinted, aby uniknąć kary. Przedstawiamy fakty i rozprawiamy się z mitami.

Platformy e-commerce przekazują dane fiskusowi

W ciągu ostatnich kilku lat zakupy przez internet stały się niezwykle popularne w naszym kraju. Jak wynika z badań zleconych przez platformę AliExpress, statystycznie Polacy dokonują w sieci świadomych zakupów. W maju 2025 roku wspominaliśmy też, że aż 57% kupujących w internecie stawia na duże platformy, takie jak Allegro, Amazon czy AliExpress. Okazuje się jednak, że Urząd Skarbowy może upomnieć się o podatek od Twoich zakupów.

Już od lipca 2024 roku w Polsce zaczęły obowiązywać postanowienia wynikające z dyrektywy DAC7 (ang. Directive on Administrative Cooperation). Jest to unijny dokument, który nakłada na platformy e-commerce obowiązek przekazywania fiskusowi danych na temat sprzedaży i transakcji. Dzięki nim skarbówka ma mechanizmy do egzekwowania podatków.

W praktyce oznacza to, że Allegro, OLX, Vinted czy Facebook Marketplace regularnie przekazują do skarbówki informacje na temat zakupionych przedmiotów, w tym również tych z tzw. drugiej ręki, kupowanych od osób prywatnych. Urząd Skarbowy otrzymuje od platform e-commerce informacje, takie jak:

imię i nazwisko kupującego,

adres,

numer identyfikacyjny sprzedawcy,

łączną wartość sprzedaży,

liczbę transakcji.

Co jednak ważne, zgodnie z przepisami platformy e-commerce nie muszą przekazywać do Urzędu Skarbowego informacji w przypadku osób, które w ciągu roku dokonały mniej niż 30 transakcji i/lub uzyskały ze sprzedaży mniej niż 2000 euro albo równowartość tej kwoty.

Podatek PCC za zakupy na Allegro i OLX – kiedy musisz go zapłacić?

Zgodnie z obowiązującym prawem, nie tylko sprzedający jest zobowiązany do zapłacenia odpowiedniego podatku, ale również kupujący. Dokonując zakupu jakiegokolwiek produktu od osoby prywatnej w ramach umowy sprzedaży za więcej niż 1000 złotych, jesteśmy zobowiązani do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jego kwota obliczana jest jako 2% wartości rynkowej danego przedmiotu.

Błędnym myśleniem więc jest, że należy go zapłacić wyłącznie w momencie zakupu samochodu czy nieruchomości. Jest jednak kilka sytuacji, w których tego podatku nie trzeba płacić. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy:

wartość przedmiotu lub przedmiotów jest niższa od 1000 złotych,

zakup dokonywany jest od najbliższego członka rodziny,

zakup przedmiotu dokonywany jest od firmy, która wystawia fakturę VAT.

Jeśli więc kupujecie drogie przedmioty na Allegro, np. smartfon, laptop czy meble, i zakupu dokonujecie u firmy (a nie osoby prywatnej), wystawiającej i opłacającej podatek VAT, nie musicie składać deklaracji PCC w fiskusie.

Niezapłacony podatek PCC od zakupów online – co grozi kupującemu?

Co ważne, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) należy zgłosić w skarbówce w ciągu 14 dni od zakupu. Można tego dokonać w urzędzie lub przez internet. Wystarczy wypełnić formularz PCC-3 w serwisie podatki.gov.pl, podpisać go za pomocą danych autoryzujących lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłać do urzędu.

Brak zgłoszenia i pokrycia odpowiedniej należności może zostać potraktowany jako wykroczenie skarbowe. Jeśli więc fiskus wykryje taki proceder, na kupującego może zostać nałożona kara finansowa i odsetki.