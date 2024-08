Wniosek o bon energetyczny złożysz szybko w aplikacji mObywatel 2.0

Od 1 sierpnia 2024 roku mieszkańcy Polski mogą złożyć wniosek o bon energetyczny. Można to zrobić na kilka sposobów, ale najszybciej i najwygodniej zrobicie to w aplikacji mObywatel 2.0. Poniżej znajdziecie instrukcję, jak to zrobić krok po kroku.

Bon energetyczny – wniosek w aplikacji mObywatel 2.0

Wniosek o bon energetyczny można złożyć od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku zarówno osobiście w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania (można również wysłać go za pośrednictwem Poczty Polskiej) – tutaj znajdziecie wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, jak i przez internet na stronie gov.pl oraz epuap.gov.pl, a także w aplikacji mObywatel.

Złożenie wniosku przez aplikację mObywatel jest zdecydowanie najwygodniejsze i najszybsze. Wystarczy zalogować się do programu i na ekranie głównym lub w sekcji Usługi znaleźć ikonę z podpisem Bon energetyczny.

Niektóre dane zostaną automatycznie uzupełnione, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe – adres e-mail i numer telefonu (jeśli zostały wcześniej dodane do Rejestru Danych Kontaktowych). Ręcznie trzeba natomiast podać dane adresowe, numer rachunku bankowego, informacje na temat gospodarstwa domowego i tego, gdzie odprowadzane były składki w 2023 roku.

Do wniosku można dodać też dokumenty, które mogą ułatwić weryfikację podanych danych, lecz nie jest to wymagane. Na koniec trzeba zaznaczyć Oświadczenia oraz dotknąć kafelek z napisem Podpisz i wyślij. Wcześniej można jeszcze w podsumowaniu sprawdzić wszystkie podane we wniosku informacje, aby upewnić się, że są one zgodne ze stanem faktycznym.

Gwoli ścisłości warto jeszcze wspomnieć, że wniosek o bon energetyczny można w ten sposób złożyć tylko przez aplikację mObywatel. Nie da się tego zrobić tak samo wygodnie i szybko poprzez konto internetowe na stronie mobywatel.gov.pl (wymaga to więcej zachodu).

Bon energetyczny – dla kogo i ile?

Bon energetyczny w pełnej kwocie przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, jeżeli próg dochodowy nie przekracza:

2500 złotych dla gospodarstw 1-osobowych,

1700 złotych na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

300 złotych dla gospodarstw 1-osobowych,

400 złotych dla 2-3 osobowych,

500 złotych dla 4-5 osobowych,

600 złotych dla 6 osobowych i większych.

Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100%. Warunkiem jest jednak wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 1 kwietnia 2024 roku (w przypadku źródeł już działających wcześniej), albo po tym dniu (w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB).

Jeśli wnioskodawca przekroczy podany powyżej próg dochodowy, wówczas obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – każda złotówka nadwyżki ponad próg zostanie odjęta od kwoty bonu energetycznego. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 złotych.