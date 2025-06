Ponad 6,5 miliona Polaków zadbało o swoje bezpieczeństwo – Ty też?

Oszustwa, kradzieże tożsamości, ataki hakerskie – mnóstwo zagrożeń czyha na nas w internecie, ale też poza nim. Przestępcy opracowują coraz więcej metod, ale my mamy możliwości, aby się przed nimi ochronić. Z jednego sposobu skorzystało już 6,5 miliona Polaków. Zdecydowanie warto dołączyć do tego grona.

Rosnąca świadomość Polaków – już 6,5 miliona chroni swoje dane

Wygląda na to, że coraz więcej Polaków jest świadomych niebezpieczeństw, płynących m.in. z ataków cyberprzestępców. Wycieki danych to już w zasadzie codzienność. Choć metod na chronienie siebie i bliskich jest mnóstwo, oszuści wymyślają coraz to nowsze taktyki, aby nas przechytrzyć.

Jednym ze skutecznych sposobów na ochronę danych osobowych jest zastrzeżenie numeru PESEL. Z najnowszych danych, przedstawionych przez Ministerstwo Cyfryzacji, wynika, że z tej możliwości skorzystało już ponad 6,5 miliona Polaków. Warto wspomnieć, że w sierpniu 2024 roku liczba ta szacowana była na 4,5 miliona osób. Biorąc pod uwagę statystyki GUS-u, ludność Polski to niemal 37,5 miliona osób, przy czym około 18% to osoby niepełnoletnie. Zgodnie z moimi szacunkami numer PESEL zastrzegło nieco ponad 20% dorosłych Polaków, czyli dość niewiele. A szkoda.

Choć faktycznie trzeba przyznać, iż świadomość obywateli kraju nad Wisłą rośnie, nadal relatywnie niewielu mieszkańców Polski zdecydowało się na ten krok. Głównym celem zastrzeżenia numeru PESEL jest ochrona przed kradzieżą tożsamości i jej skutkami, takimi jak np. zaciągnięcie kredytu przez osobę trzecią. Ponadto proces zastrzegania jest szybki, prosty i jest realną ochroną na co dzień.

Jak zastrzec numer PESEL?

Zastrzeganie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL jest bardzo proste, szybkie i przede wszystkim bezpłatne. Z opcji tej można skorzystać już od listopada 2023 roku na stronie mobywatel.gov.pl, a od stycznia 2024 roku można zastrzec PESEL również w aplikacji mObywatel.

Po wejściu na stronę lub otwarciu aplikacji należy się zalogować. W przypadku serwisu internetowego funkcję „Zastrzeż PESEL” znajdziecie już na głównej stronie, a także po kliknięciu w sekcję „Twoje dane” (menu po lewej) i wybraniu ostatniej zakładki „Rejestr zastrzeżeń PESEL”. Po załadowaniu strony w prawej części ekranu znajdziecie przycisk „Zastrzeż PESEL”.

Z kolei w przypadku aplikacji mObywatel należy zalogować się i wybrać zakładkę „Zastrzeż PESEL” z poziomu głównego ekranu. Jak wspomina Ministerstwo Cyfryzacji, swój PESEL możecie również zastrzec, składając odpowiedni wniosek w dowolnym urzędzie gminy.

Wiele osób może obawiać się zastrzeżenia numeru PESEL, na przykład dlatego, iż w kryzysowych sytuacjach będą chcieli zaciągnąć kredyt, a zastrzeżony PESEL to uniemożliwi. Warto jednak wiedzieć, że cofnięcie zastrzeżenia jest tak samo proste jak jego zastrzeżenie. Funkcję cofania znajdziecie w tych samych miejscach w serwisie i aplikacji. Ponadto możecie ustalić czas cofnięcia zastrzeżenia na bezterminowy lub określić konkretną datę i godzinę, gdy numer PESEL zostanie ponownie i automatycznie zastrzeżony.