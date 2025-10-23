Ten smart ring ma coś, czego większości brakuje

Rollme Vibe ma coś, czego brakuje większości inteligentnych pierścieni na rynku i czego nie miał jeszcze żaden model w ofercie tego producenta. Jest to o tyle przełomowa nowinka, że trafiła nawet do nazwy urządzenia. Tak – chodzi o silnik wibracyjny, dzięki któremu użytkownik może otrzymywać natychmiastowe powiadomienia z telefonu – zupełnie jak w przypadku opaski czy smartwatcha.

Rollme Vibe – stylowy smart ring z wibracjami

Za pomocą delikatnych wibracji inteligentny pierścień Rollme Vibe informuje o połączeniach, wiadomościach i komunikatach z aplikacji. Między innymi zwraca uwagę na nadchodzące wydarzenia w kalendarzu, ale też informuje o przejściu w tryb treningowy czy innych powiadomieniach dotyczących aktywności lub zdrowia.

Rollme Vibe (źródło: Rollme)

Urządzenie ma też panel dotykowy, pozwalający na wygodne sterowanie odtwarzaczem muzycznym czy aparatem. Nie ma natomiast wyświetlacza. W środku zaś zainstalowano sensory i algorytmy sztucznej inteligencji – wspólnie monitorują puls, poziom tlenu we krwi, temperaturę skóry czy czas i jakość snu. Do tego dochodzą takie funkcje, jak monitorowanie nastroju, śledzenie zdrowia kobiecego oraz wskazówki treningowe, pozwalające szybciej osiągać założone cele.

Producent przekonuje, że dużym atutem pierścienia Rollme Vibe jest również częściowo stalowa, a częściowo nanoceramiczna konstrukcja, łącząca w sobie stylowy wygląd z wysoką wytrzymałością. Całość ma 2,5 mm grubości i 7,5 mm szerokości.

Rollme Vibe (źródło: Rollme)

Smart ring jest wodoszczelny (w klasie 5 ATM), a do tego może pochwalić się całkiem długim czasem pracy. Wytrzymuje do 7 dni normalnego użytkowania, a z etui ładującym możliwe jest osiągnięcie nawet 2 miesięcy działania bez konieczności podłączania go do prądu.

Ile kosztuje Rollme Vibe? Możesz już kupić ten inteligentny pierścień

Inteligentny pierścień Rollme Vibe dostępny jest w dwóch kolorach (szarym i białym) oraz siedmiu rozmiarach: od 7 do 13, co odpowiada rozmiarom 14 – 31 według polskiej skali jubilerskiej (czyli obwodom wewnętrznym od ~55 do ~70 mm).

Urządzenie można kupić za pośrednictwem oficjalnej strony producenta. Cena wynosi 79,99 dolarów (równowartość ~295 złotych), a wysyłka do Polski jest nie tylko możliwa, ale i bezpłatna.