Nowość w mObywatelu. Ty zaoszczędzisz, a ktoś inny straci

W mObywatelu pojawia się nowa funkcja, mająca ułatwić użytkownikom życie, a nawet pomóc zaoszczędzić. Choć jest grupa osób, która może na tym sporo stracić.

Ta nowość w mObywatelu spodoba się prawie wszystkim

Rządowa aplikacja mObywatel rozwija się bardzo prężnie i sukcesywnie otrzymuje nowe funkcje. W samym wrześniu 2025 roku wdrożono usługę mStłuczka, która pomoże w razie kolizji. Ponadto od niedawna ratownicy TOPR mogą dodać w aplikacji mObywatel swoją legitymację, a w zeszłym tygodniu zadebiutowała aplikacja mObywatel w wersji Junior. Teraz przyszedł czas na kolejną nowość.

Tym razem rządzący pragną ułatwić życie osobom, które chcą złożyć wniosek o dowód osobisty za pośrednictwem mObywatela. Dzięki nowemu narzędziu dostępnemu w aplikacji użytkownik nie musi już wybierać się do fotografa, bo może wykonać zdjęcie samodzielnie, w tym odpowiednio je wykadrować i wstępnie ocenić, czy spełnia wszystkie wymagania.

Nowość w mObywatelu daje wskazówki, jak wykonać zdjęcie, a system ocenia, czy wykadrowano je właściwie. Warto zaznaczyć, że narzędzie nadaje się nie tylko do wykonania zdjęcia, ale też oceni to już wykonane. Jak twierdzi Dariusz Standerski – wiceminister cyfryzacji – wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko jego odrzucenia przez urząd.

(źródło: Ministerstwo Cyfryzacji)

Jak zrobić zdjęcie do dowodu w aplikacji mObywatel?

Przede wszystkim zdjęcie do dowodu osobistego musi być wykonywane na jasnym, jednolitym tle. Jest to najważniejszy wymóg, o którym musicie pamiętać sami, ponieważ system nie weryfikuje tła ani zgodności z wytycznymi. Warto wspomnieć, że osoba fotografowana nie powinna mieć nakrycia głowy czy okularów z ciemnymi szkłami (chyba że posiada odpowiedni dokument, uprawniający do użycia takiej fotografii) lub innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie twarzy. Co więcej, twarz na zdjęciu powinna mieć naturalny wygląd, z zamkniętymi ustami, bez żadnych gestów mimicznych – wyjątkiem od tego wymogu są fotografie dzieci do 5. roku życia.

Użytkownik na podglądzie z aparatu w aplikacji mObywatel zobaczy owal, w którym powinna znaleźć się twarz. Poza tym wyświetlone zostaną także linie pomocnicze, wskazujące poziom oczu – gdy oczy znajdą się w odpowiednim miejscu, a ustawienie twarzy będzie właściwe, owal zostanie podświetlony na zielono. Jeśli masz już wykonane zdjęcie, możesz przesłać gotowy plik i dopasować fotografię do linii pomocniczych.

Każdy plik zostaje poddany dodatkowej analizie. Jeśli system wykryje nieprawidłowości – użytkownik otrzyma wskazówki, w jaki sposób poprawić zdjęcie, aby nie zostało odrzucone w urzędzie. Warto wspomnieć, iż ostateczna decyzja odnośnie przyjęcia bądź odrzucenia zdjęcia należy do urzędnika. Ministerstwo Cyfryzacji informuje też, że „aplikacja nie przetwarza ani nie rejestruje danych biometrycznych użytkownika na podstawie zdjęcia”.

Zaznaczę również, że narzędzie do robienia zdjęć dowodowych można wykorzystać nie tylko dla siebie, ale również podczas wykonywania zdjęcia dziecka lub podopiecznego.