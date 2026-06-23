Imponujący robot. Dotrze tam, gdzie inne wymiękają

Dreame X60 Pro Ultra Complete to robot sprzątający, który jest w stanie dotrzeć w miejsca, które dla konkurentów są nieosiągalne. Robi to na kilka różnych sposobów, imponując swoimi możliwościami.

Dreame X60 Pro Ultra Complete nie przejmuje się swoim obrysem

Po raz pierwszy robot Dreame X60 Pro Ultra Complete został pokazany światu w maju 2026 roku i od razu przykuł naszą uwagę za sprawę swoich ramion wysuwanych na niespotykany dotąd dystans. Szczotka boczna wysuwa się na 12 cm, a zainstalowana z tyłu nasadka mopująca – aż na 18 cm. Dzięki temu urządzenie może dotrzeć do najrozmaitszych zakamarków i poradzić sobie ze sprzątaniem bardzo wymagających przestrzeni – zarówno na sucho, jak i na mokro.

To nie koniec, bo robot został wyposażony jeszcze w 6-milimetrowy moduł czyszczący na wysięgniku. Jego zadaniem jest zbieranie kurzu z listew przypodłogowych i cokołów, wykorzystując w tym celu mikrowibracje. Dociera na wysokość od 4 do 11 cm i sięga 3 cm na głębokość.

Dreame X60 Pro Ultra Complete (fot. Dreame)

Ten robot sprzątający dotrze też pod meble i pokona niejeden próg

Robot Dreame X60 Pro Ultra Complete dotrze również pod łóżko i większość mebli, dzięki wysokości zaledwie 8,9 cm – po schowaniu wieżyczki. Ta ostatnia skrywa w sobie czujniki systemu nawigacyjnego (wspieranego jeszcze przez dwie kamery z przodu o kącie widzenia 120 stopni), który zapewnia obieranie optymalnej trasy sprzątania i efektywne omijanie przeszkód.

W ciemności urządzenie wspomaga się również adaptacyjnym oświetleniem LED, a całość uzupełnia system ProActive Light Dirt Detection, wykorzystujący światło podczerwone i niebieskie, aby odróżniać zabrudzenia od wzoru na płytkach czy panelach.

Dreame X60 Pro Ultra Complete (fot. Dreame)

Na tym wszystkim możliwości X60 Pro Ultra Complete w kontekście docierania tam, gdzie inne roboty wymiękają, wcale się nie kończą. Producent zastosował w nim również system ProLeap z mechanicznymi ramionami i wysuwanymi nogami. Dzięki nim urządzenie jest w stanie pokonywać pojedyncze progi o wysokości 5 cm i podwójne – nawet do 10 cm!

Dreame X60 Pro Ultra Complete (fot. Dreame)

Olbrzymia moc ssania i skuteczne czyszczenie na mokro

Imponuje również siła ssania tego robota, sięgająca aż 42000 Pa. Można więc liczyć, że wciągnie nie tylko kurz czy piasek, ale też większe nieczystości, jak rozsypana ziemia czy koci żwirek. Wydajne zbieranie brudu i zapobieganie plątania się włosów gwarantuje z kolei system dwóch szczotek (HyperStream Detangling DuoBrush 2.0), których gumowe elementy są o 60% grubsze niż w poprzedniej generacji (mają 1,6 mm zamiast 1 mm) i które obracają się z prędkością aż 1600 obrotów na minutę (u poprzednika było to 1150 obr./min).

Dreame X60 Pro Ultra Complete (fot. Dreame)

Jeśli zaś chodzi o sprzątanie na mokro, Dreame X60 Pro Ultra Complete oferuje mopowanie przy użyciu dwóch obrotowych nasadek wirujących z prędkością 280 obrotów na minutę i cechujących się siłą nacisku 15 N. Ciekawostką może być jeszcze zastosowany w tych mopach materiał, który magazynuje ciepło i nawet po 4 minutach mycia utrzymuje temperaturę powyżej 40 stopni Celsjusza – to obietnica skuteczniejszego pozbywania się tłustych plam.

Całość uzupełnia – rzecz jasna – wielofunkcyjna stacja dokująca. Oferuje ona ładowanie akumulatora, automatyczne odsysanie zebranego brudu (do worka o pojemności 3,2 l) oraz mycie nasadek mopujących wodą o temperaturze 100 stopni Celsjusza i suszenie ich gorącym powietrzem, a do tego samodzielnie uzupełnia wodę i dozuje detergent. Urządzenie jest więc w dużej mierze bezobsługowe.

Dreame X60 Pro Ultra Complete (fot. Dreame)

Ile kosztuje Dreame X60 Pro Ultra Complete? Jest promocja na start!

Robot sprzątający Dreame X60 Pro Ultra Complete w Polsce został wyceniony na 6399 złotych. Od 23 czerwca do 7 lipca 2026 roku trwa jednak specjalna promocja na start, dzięki której urządzenie możesz kupić za 5999 złotych, a do tego za symboliczną złotówkę możesz dorzucić do koszyka jeszcze dwukomorowy airfryer Dreame DZ30 o łącznej pojemności 11 litrów i mocy 3000 W (jego sugerowana cena wynosi 639 złotych). Oferta obowiązuje w oficjalnym sklepie producenta oraz sieciach RTV Euro AGD i Media Markt.