Media Expert znów daje rabaty za świadectwo. Tyle maksymalnie możesz dostać

Z tradycji stanie się zadość również w 2026 roku. Także w tym roku Media Expert będzie dawał rabaty na zakupy uczniom, którzy przyjdą do sklepu ze świadectwem ukończenia szkoły w 2026 roku.

Rabaty za świadectwo i oceny w sklepie Media Expert również w 2026 roku

Koniec roku szkolnego 2025/2026 już w najbliższy piątek, 26 czerwca, choć niektórzy zakończyli edukację w 2026 roku nieco wcześniej. Media Expert ponownie zachęca uczniów, którzy odbiorą (lub już odebrali) swoje świadectwo szkolne, do przyjścia z nim do sklepu, ponieważ można będzie dostać (nierzadko duży) rabat na zakupy.

Promocja skierowana jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, posiadających świadectwo szkolne, wystawione w 2026 roku. Akcja potrwa od 26 do 30 czerwca 2026 roku (od najbliższego piątku do wtorku), tj. w tych dniach trzeba dokonać zakupu lub złożyć zamówienie online.

Jaki rabat za świadectwo i oceny w Media Expert w 2026 roku?

W 2026 roku Media Expert przyzna rabat w wysokości 20 złotych każdemu uczniowi, który będzie chciał skorzystać z tej promocji, jeśli tylko okaże swoje świadectwo szkolne (także opisowe), wystawione w 2026 roku.

Ponadto sklep da 5 złotych rabatu za każdą 5-tkę na świadectwie oraz 6 złotych zniżki za każdą 6-tkę na dokumencie. Dodatkowo za bardzo dobrą ocenę z zachowania przysługuje kolejne 5 złotych rabatu, a za wzorową – 6 złotych. Łącznie można uzyskać nawet 200 złotych zniżki na zakupy.

Warunkiem jednak jest dokonanie zakupów na kwotę minimum 300 złotych. Można je zrobić zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i w sklepie internetowym, a także za pośrednictwem aplikacji sieci Media Expert.

W przypadku złożenia zamówienia przez internet albo aplikację, należy jednak wybrać opcję odbioru i płatności w sklepie stacjonarnym, a następnie udać się do niego ze świadectwem, aby pracownik marketu mógł naliczyć przysługujący rabat, wynoszący minimum 20 złotych. Co ważne: Media Expert zastrzega, że takie zamówienie trzeba odebrać w ciągu maksymalnie 4 dni.

Sklep wymaga (to link afiliacyjny) również okazania kasjerowi karty klienta w aplikacji Media Expert – należy wcześniej zalogować się do niej. Trzeba też pamiętać, że za jedno świadectwo można otrzymać rabat tylko jeden raz i nie można łączyć rabatów z kilku świadectw – jedno świadectwo, jeden rabat podczas jednych zakupów.

Regulamin promocji „Rabaty za świadectwo” w 2026 roku (PDF)