Kolejna nowość w aplikacji mObywatel jeszcze w czerwcu. Docenisz, jeśli zechcesz kupić samochód

Jeszcze w tym miesiącu aplikacja mObywatel ma wzbogacić się o nową funkcję, którą docenią m.in. osoby planujące zakup samochodu. To rozwiązanie pozwoli łatwo znaleźć odpowiedzi na kluczowe pytania.

Aplikacja mObywatel pozwoli sprawdzić ważność OC pojazdu

Każdy kierowca w Polsce ma obowiązek wykupić ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej), ponieważ w przypadku wypadku lub kolizji pokrywane są z niego wyrządzone przez posiadacza auta szkody. Za brak takiego ubezpieczenia grożą wysokie kary – w 2026 roku (dla samochodu osobowego) od 1920 do nawet 9610 złotych.

W przeszłości każdy kierowca w Polsce miał obowiązek posiadania przy sobie dowodu wykupienia polisy OC, ale w 2019 roku aplikacja mObywatel wzbogaciła się o moduł mPojazd (obecnie Moje pojazdy) i dziś nie trzeba już wozić ze sobą takiego dokumentu.

Aktualnie informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC można sprawdzić bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Aby to zrobić, należy podać numer rejestracyjny pojazdu lub numer VIN oraz wskazać dzień, na który ma być ustalona ważność OC.

Jak wynika z ustaleń portalu Cashless, jeszcze w tym miesiącu ma pozwolić to zrobić również aplikacja mObywatel. Po podaniu wymaganych informacji program wyświetli informację nie tylko o ważności OC oraz ubezpieczycielu, ale też o tym, czy dany pojazd brał udział w kolizji.

Do czego może przydać się funkcja sprawdzenia ważności OC w aplikacji mObywatel?

Według portalu Cashless nowa funkcja w aplikacji mObywatel może przydać się nie tylko w przypadku wypadku czy kolizji, aby sprawdzić, czy sprawca ma ważne OC (i u kogo), ale również w sytuacji, gdy ktoś planuje kupić samochód i chce upewnić się, do kiedy jest ważne obecne ubezpieczenie. Sprzedający może bowiem – umyślnie lub nie – podać nieprawidłową datę, co dla nabywcy może zakończyć się karą za brak OC.

Nowa metoda z pewnością sprawi, że możliwość ta (choć nie nowa) powinna być częściej wykorzystywana przez mieszkańców Polski, ponieważ będzie zawsze „pod ręką”, szczególnie że z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 12 milionów Polek i Polaków.

Przy okazji warto przypomnieć, że w sierpniu 2026 roku konieczna będzie standardowa aktualizacja certyfikatów dokumentów przechowywanych w aplikacji mObywatel. Aby jej dokonać, wystarczy zalogować się do rządowego programu do 5 sierpnia 2026 roku.