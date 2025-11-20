Smartfon dla graczy z baterią jak w tablecie? Honor ma taki plan

Smartfon dedykowany graczom ma dwa ważne zadania do spełnienia. Po pierwsze, powinien oferować rozwiązania sprzyjające graniu na telefonie. Po drugie, jego specyfikacja nie może być przeszkodą w cieszeniu się mobilną rozrywką. Wygląda na to, że nowy smartfon Honora zrealizuje ten drugi warunek.

Gamingowe parametry

„Jak wyobrażam sobie smartfon dla gracza” to pytanie lekko podchwytliwe. W końcu budżet do mobilnego gamingu może być różny i jedna osoba jest gotowa wydać kilka tysięcy na flagowe urządzenia, a inna może pozwolić sobie na coś w okolicach 1000 złotych. Na szczęście istnieją uniwersalne założenia, które powinien spełniać tego typu sprzęt.

Pierwsza kwestia to ekran – duża przekątna, rozdzielczość i wysoka częstotliwość odświeżania zapewniają dobrą widoczność szczegółów i płynną pracę. Miłym dodatkiem jest brak dużych zakrzywień w kierunku ramki, które pogarszają widoczność, załamując światło. Druga rzecz to akumulator. Wiele gier 3D może pożerać zasoby w ogniwach na tyle szybko, że nie zdążymy się nacieszyć zabawą w poczekalni czy autobusie, a już będziemy musieli szukać miejsca do ładowania. No i jest oczywiście dobry układ mobilny. Nie musi to być najmocniejsza jednostka, jednak decydując się na bardziej budżetowe rozwiązania trzeba pogodzić się z niższymi ustawieniami w wybranych tytułach.

Jaki może być smartfon Honor GT 2 Pro?

Digital Chat Station, znany i przede wszystkim rzadko mylący się w swoich wpisach informator, podał kilka szczegółów dotyczących specyfikacji nowego modelu Honora. Sugerują one, że powinien spodobać się graczom, a w szczególności tym, którzy lubią spędzać przy telefonie dłuższe sesje.

DCS informuje bowiem, że Honor GT 2 Pro ma otrzymać akumulator co najmniej o pojemności 8500 mAh. Kilka lat temu takie wartości kojarzyły by się wyłącznie z tabletami lub smartfonami o niekoniecznie szczupłej sylwetce, ale przełomowe technologie w produkcji ogniw sprawiły, że można pogodzić dużą pojemność baterii z w miarę zgrabną sylwetką.

Oprócz tego możemy spodziewać się ekranu OLED LTPS o przekątnej 6,83 cala i rozdzielczości 1,5K, głównego aparatu z matrycą 50 Mpix i „małego teleobiektywu”, metalowych ramek i ultradźwiękowe skanera linii papilarnych. W kwestii mocy wybór jest tylko jeden – skoro poprzednik stosował najmocniejszy w tamtym czasie SoC Snapdargon 8 Elite, Honor GT 2 Pro ma zostać wyposażony w Snapdragona 8 Elite Gen 5.

Smartfon ma zostać zapowiedziany jeszcze w grudniu 2025 roku, co oznacza, że panowanie jego poprzednika – modelu GT Pro – trwałoby w ofercie producenta zaledwie osiem miesięcy. Cena również pozostaje tajemnicą, jednak fakt że Honor GT 2 Pro zaoferuje większy ekran i większą baterię od poprzednika oraz najnowszy chipset Qualcomma raczej nie spodziewałbym się niższej kwoty na metce.