Nowe smartfony Huawei są bardzo oryginalne

Huawei zaprezentował cztery nowe smartfony z serii Nova 16. Dwa modele – Nova 16 Ultra i Nova 16 Pro – zdecydowanie wyróżnią się na rynku, ponieważ wyglądają oryginalnie.
Co oferują nowe smartfony z serii Huawei Nova 16?
Smartfon Huawei Nova 16 Ultra i Huawei Nova 16 Pro są bardzo podobne do siebie. Oba mają 6,84-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2856×1320 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością od 1 do 120 Hz i rozjaśnia się do nawet 6000 nitów. W jednym i drugim zastosowano też szkło Kunlun.
Ta dwójka jest wyposażona również w procesor Kirin 9010S, 12 GB RAM, do 1 TB pamięci wbudowanej i akumulator o pojemności 7000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą do 100 W (smartfon Huawei Nova 16 Ultra obsługuje dodatkowo ładowanie indukcyjne o mocy do 50 W i zwrotne ładowanie indukcyjne o mocy do 7,5 W).
Oba modele mają też podobne zaplecze fotograficzne: 50 Mpix aparat na przodzie i zestaw 200 Mpix (główny) + 50 Mpix (ultraszerokokątny) + 50 Mpix (teleobiektyw) na tyle, aczkolwiek smartfon Huawei Nova 16 Ultra ma jaśniejszą przysłonę w teleobiektywie, a do tego obudowa jego jest bardziej odporna na wodę.
Smartfon Huawei Nova 16 również ma procesor Kirin 9010S, 12 GB RAM, akumulator o pojemności 7000 mAh z obsługą ładowania o mocy 100 W „po kablu” i 50 Mpix aparat na przodzie, ale na jego tyle jest inny zestaw: 50 Mpix (główny) + 50 Mpix (teleobiektyw). Model ten nie oferuje bowiem aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym. Jego wyświetlacz OLED ma zaś przekątną 6,68 cala, rozdzielczość 2800×1280 pikseli i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.
Czwarty smartfon Huawei Nova 16z również nie ma aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle – na jego pleckach jest duet 50 Mpix (główny) + 12 Mpix (teleobiektyw). Podobnie jednak jak wyżej pozycjonowani bracia ma 12 GB RAM, 50 Mpix aparat na przodzie i obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 100 W.
Jego akumulator ma jednak mniejszą pojemność – 6000 mAh. Na pokładzie jest ponadto procesor Kirin 8020 i 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2412×1084 piksele z odświeżaniem do 120 Hz.
Huawei Nova 16 Ultra vs Huawei Nova 16 Pro vs Huawei Nova 16 vs Huawei Nova 16z – porównanie specyfikacji
|Huawei Nova 16 Ultra
|Huawei Nova 16 Pro
|Huawei Nova 16
|Huawei Nova 16z
|Wyświetlacz
|OLED
6,84 cala
2856×1320 pikseli
1-120 Hz
ściemnianie PWM 2160 Hz
jasność do 6000 nitów
szkło Kunlun
|OLED
6,84 cala
2856×1320 pikseli
1-120 Hz
ściemnianie PWM 2160 Hz
jasność do 6000 nitów
szkło Kunlun
|OLED
6,68 cala
2800×1280 pikseli
120 Hz
ściemnianie PWM 2160 Hz
|OLED
6,7 cala
2412×1084 piksele
120 Hz
ściemnianie PWM 2160 Hz
|Procesor
|Kirin 9010S
|Kirin 9010S
|Kirin 9010S
|Kirin 8020
|System chłodzenia
|Komora parowa
|Komora parowa
|Komora parowa
|b.d.
|RAM
|12 GB
|12 GB
|12 GB
|b.d.
|Pamięć wbudowana
|256/512 GB/1 TB
|256/512 GB/1 TB
|256/512 GB
|256/512 GB
|Slot na microSD
|NIE
|NIE
|NIE
|NIE
|Akumulator
|7000 mAh
|7000 mAh
|7000 mAh
|6000 mAh
|Ładowanie
|Przewodowe do 100 W
Indukcyjne do 50 W
Indukcyjne zwrotne do 7,5 W
|Przewodowe do 100 W
|Przewodowe do 100 W
|Przewodowe do 100 W
|Aparat na przodzie
|50 Mpix
f/2.0
|50 Mpix
f/2.4
|50 Mpix
f/2.4
|50 Mpix
f/2.4
|Aparat na tyle
|– główny 200 Mpix (f/1.8; RYYB) z OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.2; RYYB) ze 118° FOV
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.2; RYYB) z OIS i 3,7x zoomem optycznym
|– główny 200 Mpix (f/1.8; RYYB) z OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.2; RYYB) ze 118° FOV
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.6; RYYB) z OIS i 3,7x zoomem optycznym
|– główny 50 Mpix (f/1.9)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.6; RYYB) z OIS i 3,3x zoomem optycznym
|– główny 50 Mpix (f/1.9)
– teleobiektyw 12 Mpix (f/2.4; RYYB) z OIS i 3x zoomem optycznym
|Łączność
|Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, NFC, pilot na poczerwień, USB-C (USB 2.0), łączność satelitarna
|Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, NFC, pilot na poczerwień, USB-C (USB 2.0), łączność satelitarna
|Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, NFC, pilot na poczerwień, USB-C (USB 2.0), łączność satelitarna
|Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, NFC, pilot na poczerwień, USB-C (USB 2.0), łączność satelitarna
|Czytnik linii papilarnych
|TAK, na bocznej krawędzi
|TAK, na bocznej krawędzi
|TAK, na bocznej krawędzi
|TAK, na bocznej krawędzi
|Głośniki stereo
|TAK
|TAK
|NIE
|NIE
|Wymiary
|163x78x7,1 mm
|163x78x7,1 mm
|159,6×75,5×7,3 mm
|161,79×75,47×7,19 mm
|Waga
|220 gramów
|218 gramów
|199 gramów
|196,5 grama
|Odporność
|IP68, IP69
|IP65
|IP65
|IP65
|System operacyjny
|HarmonyOS 6
|HarmonyOS 6
|HarmonyOS 6
|HarmonyOS 6
Ile kosztuje smartfon Huawei Nova 16 Ultra, Huawei Nova 16 Pro, Huawei Nova 16 i Huawei Nova 16z w Chinach?
Huawei Nova 16 Ultra
- 12/256 GB – 4699 juanów (równowartość około 2525 złotych)
- 12/512 GB – 5199 juanów (~2790 złotych)
- 12 GB/1 TB – 5799 juanów (~3115 złotych)
Huawei Nova 16 Pro
- 12/256 GB – 3899 juanów (~2100 złotych)
- 12/512 GB – 4399 juanów (~2360 złotych)
- 12 GB/1 TB – 4999 juanów (~2685 złotych)
Huawei Nova 16
- 12/256 GB – 2999 juanów (~1610 złotych)
- 12/512 GB – 3499 juanów (~1880 złotych)
Huawei Nova 16z
- 12/256 GB – 2699 juanów (~1450 złotych)
- 12/512 GB – 3199 juanów (~1720 złotych)
Na tę chwilę nie wiadomo, które smartfony będą sprzedawane poza Chinami.