Huawei Nova 16 Pro (źródło: Huawei)
Nowe smartfony Huawei są bardzo oryginalne

Grzegorz Dąbek·
Huawei zaprezentował cztery nowe smartfony z serii Nova 16. Dwa modele – Nova 16 Ultra i Nova 16 Pro – zdecydowanie wyróżnią się na rynku, ponieważ wyglądają oryginalnie.

Co oferują nowe smartfony z serii Huawei Nova 16?

Smartfon Huawei Nova 16 Ultra i Huawei Nova 16 Pro są bardzo podobne do siebie. Oba mają 6,84-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2856×1320 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością od 1 do 120 Hz i rozjaśnia się do nawet 6000 nitów. W jednym i drugim zastosowano też szkło Kunlun.

smartfon huawei nova 16 ultra smartphone
Huawei Nova 16 Ultra (źródło: Huawei)

Ta dwójka jest wyposażona również w procesor Kirin 9010S, 12 GB RAM, do 1 TB pamięci wbudowanej i akumulator o pojemności 7000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą do 100 W (smartfon Huawei Nova 16 Ultra obsługuje dodatkowo ładowanie indukcyjne o mocy do 50 W i zwrotne ładowanie indukcyjne o mocy do 7,5 W).

Oba modele mają też podobne zaplecze fotograficzne: 50 Mpix aparat na przodzie i zestaw 200 Mpix (główny) + 50 Mpix (ultraszerokokątny) + 50 Mpix (teleobiektyw) na tyle, aczkolwiek smartfon Huawei Nova 16 Ultra ma jaśniejszą przysłonę w teleobiektywie, a do tego obudowa jego jest bardziej odporna na wodę.

smartfon huawei nova 16 pro smartphone
Huawei Nova 16 Pro (źródło: Huawei)

Smartfon Huawei Nova 16 również ma procesor Kirin 9010S, 12 GB RAM, akumulator o pojemności 7000 mAh z obsługą ładowania o mocy 100 W „po kablu” i 50 Mpix aparat na przodzie, ale na jego tyle jest inny zestaw: 50 Mpix (główny) + 50 Mpix (teleobiektyw). Model ten nie oferuje bowiem aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym. Jego wyświetlacz OLED ma zaś przekątną 6,68 cala, rozdzielczość 2800×1280 pikseli i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

smartfon huawei nova 16 smartphone
Huawei Nova 16 (źródło: Huawei)

Czwarty smartfon Huawei Nova 16z również nie ma aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle – na jego pleckach jest duet 50 Mpix (główny) + 12 Mpix (teleobiektyw). Podobnie jednak jak wyżej pozycjonowani bracia ma 12 GB RAM, 50 Mpix aparat na przodzie i obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 100 W.

smartfon huawei nova 16z smartphone
Huawei Nova 16z (źródło: Huawei)

Jego akumulator ma jednak mniejszą pojemność – 6000 mAh. Na pokładzie jest ponadto procesor Kirin 8020 i 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2412×1084 piksele z odświeżaniem do 120 Hz.

Huawei Nova 16 Ultra vs Huawei Nova 16 Pro vs Huawei Nova 16 vs Huawei Nova 16z – porównanie specyfikacji

Huawei Nova 16 UltraHuawei Nova 16 ProHuawei Nova 16Huawei Nova 16z
WyświetlaczOLED
6,84 cala
2856×1320 pikseli
1-120 Hz
ściemnianie PWM 2160 Hz
jasność do 6000 nitów
szkło Kunlun		OLED
6,84 cala
2856×1320 pikseli
1-120 Hz
ściemnianie PWM 2160 Hz
jasność do 6000 nitów
szkło Kunlun		OLED
6,68 cala
2800×1280 pikseli
120 Hz
ściemnianie PWM 2160 Hz		OLED
6,7 cala
2412×1084 piksele
120 Hz
ściemnianie PWM 2160 Hz
ProcesorKirin 9010SKirin 9010SKirin 9010SKirin 8020
System chłodzeniaKomora parowaKomora parowaKomora parowab.d.
RAM12 GB12 GB12 GBb.d.
Pamięć wbudowana256/512 GB/1 TB256/512 GB/1 TB256/512 GB256/512 GB
Slot na microSDNIENIENIENIE
Akumulator7000 mAh7000 mAh7000 mAh6000 mAh
ŁadowaniePrzewodowe do 100 W
Indukcyjne do 50 W
Indukcyjne zwrotne do 7,5 W		Przewodowe do 100 WPrzewodowe do 100 WPrzewodowe do 100 W
Aparat na przodzie50 Mpix
f/2.0		50 Mpix
f/2.4		50 Mpix
f/2.4		50 Mpix
f/2.4
Aparat na tyle– główny 200 Mpix (f/1.8; RYYB) z OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.2; RYYB) ze 118° FOV
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.2; RYYB) z OIS i 3,7x zoomem optycznym		– główny 200 Mpix (f/1.8; RYYB) z OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.2; RYYB) ze 118° FOV
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.6; RYYB) z OIS i 3,7x zoomem optycznym		– główny 50 Mpix (f/1.9)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.6; RYYB) z OIS i 3,3x zoomem optycznym		– główny 50 Mpix (f/1.9)
– teleobiektyw 12 Mpix (f/2.4; RYYB) z OIS i 3x zoomem optycznym
ŁącznośćBluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, NFC, pilot na poczerwień, USB-C (USB 2.0), łączność satelitarnaBluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, NFC, pilot na poczerwień, USB-C (USB 2.0), łączność satelitarnaBluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, NFC, pilot na poczerwień, USB-C (USB 2.0), łączność satelitarnaBluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, NFC, pilot na poczerwień, USB-C (USB 2.0), łączność satelitarna
Czytnik linii papilarnychTAK, na bocznej krawędziTAK, na bocznej krawędziTAK, na bocznej krawędziTAK, na bocznej krawędzi
Głośniki stereoTAKTAKNIENIE
Wymiary163x78x7,1 mm163x78x7,1 mm159,6×75,5×7,3 mm161,79×75,47×7,19 mm
Waga220 gramów218 gramów199 gramów196,5 grama
OdpornośćIP68, IP69IP65IP65IP65
System operacyjnyHarmonyOS 6HarmonyOS 6HarmonyOS 6HarmonyOS 6

Ile kosztuje smartfon Huawei Nova 16 Ultra, Huawei Nova 16 Pro, Huawei Nova 16 i Huawei Nova 16z w Chinach?

Huawei Nova 16 Ultra

  • 12/256 GB – 4699 juanów (równowartość około 2525 złotych)
  • 12/512 GB – 5199 juanów (~2790 złotych)
  • 12 GB/1 TB – 5799 juanów (~3115 złotych)

Huawei Nova 16 Pro

  • 12/256 GB – 3899 juanów (~2100 złotych)
  • 12/512 GB – 4399 juanów (~2360 złotych)
  • 12 GB/1 TB – 4999 juanów (~2685 złotych)

Huawei Nova 16

  • 12/256 GB – 2999 juanów (~1610 złotych)
  • 12/512 GB – 3499 juanów (~1880 złotych)

Huawei Nova 16z

  • 12/256 GB – 2699 juanów (~1450 złotych)
  • 12/512 GB – 3199 juanów (~1720 złotych)

Na tę chwilę nie wiadomo, które smartfony będą sprzedawane poza Chinami.

