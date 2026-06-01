Nowe smartfony Huawei są bardzo oryginalne

Huawei zaprezentował cztery nowe smartfony z serii Nova 16. Dwa modele – Nova 16 Ultra i Nova 16 Pro – zdecydowanie wyróżnią się na rynku, ponieważ wyglądają oryginalnie.

Co oferują nowe smartfony z serii Huawei Nova 16?

Smartfon Huawei Nova 16 Ultra i Huawei Nova 16 Pro są bardzo podobne do siebie. Oba mają 6,84-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2856×1320 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością od 1 do 120 Hz i rozjaśnia się do nawet 6000 nitów. W jednym i drugim zastosowano też szkło Kunlun.

Huawei Nova 16 Ultra (źródło: Huawei)

Ta dwójka jest wyposażona również w procesor Kirin 9010S, 12 GB RAM, do 1 TB pamięci wbudowanej i akumulator o pojemności 7000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą do 100 W (smartfon Huawei Nova 16 Ultra obsługuje dodatkowo ładowanie indukcyjne o mocy do 50 W i zwrotne ładowanie indukcyjne o mocy do 7,5 W).

Oba modele mają też podobne zaplecze fotograficzne: 50 Mpix aparat na przodzie i zestaw 200 Mpix (główny) + 50 Mpix (ultraszerokokątny) + 50 Mpix (teleobiektyw) na tyle, aczkolwiek smartfon Huawei Nova 16 Ultra ma jaśniejszą przysłonę w teleobiektywie, a do tego obudowa jego jest bardziej odporna na wodę.

Huawei Nova 16 Pro (źródło: Huawei)

Smartfon Huawei Nova 16 również ma procesor Kirin 9010S, 12 GB RAM, akumulator o pojemności 7000 mAh z obsługą ładowania o mocy 100 W „po kablu” i 50 Mpix aparat na przodzie, ale na jego tyle jest inny zestaw: 50 Mpix (główny) + 50 Mpix (teleobiektyw). Model ten nie oferuje bowiem aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym. Jego wyświetlacz OLED ma zaś przekątną 6,68 cala, rozdzielczość 2800×1280 pikseli i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Huawei Nova 16 (źródło: Huawei)

Czwarty smartfon Huawei Nova 16z również nie ma aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle – na jego pleckach jest duet 50 Mpix (główny) + 12 Mpix (teleobiektyw). Podobnie jednak jak wyżej pozycjonowani bracia ma 12 GB RAM, 50 Mpix aparat na przodzie i obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 100 W.

Huawei Nova 16z (źródło: Huawei)

Jego akumulator ma jednak mniejszą pojemność – 6000 mAh. Na pokładzie jest ponadto procesor Kirin 8020 i 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2412×1084 piksele z odświeżaniem do 120 Hz.

Huawei Nova 16 Ultra vs Huawei Nova 16 Pro vs Huawei Nova 16 vs Huawei Nova 16z – porównanie specyfikacji

Huawei Nova 16 Ultra Huawei Nova 16 Pro Huawei Nova 16 Huawei Nova 16z Wyświetlacz OLED

6,84 cala

2856×1320 pikseli

1-120 Hz

ściemnianie PWM 2160 Hz

jasność do 6000 nitów

szkło Kunlun OLED

6,84 cala

2856×1320 pikseli

1-120 Hz

ściemnianie PWM 2160 Hz

jasność do 6000 nitów

szkło Kunlun OLED

6,68 cala

2800×1280 pikseli

120 Hz

ściemnianie PWM 2160 Hz OLED

6,7 cala

2412×1084 piksele

120 Hz

ściemnianie PWM 2160 Hz Procesor Kirin 9010S Kirin 9010S Kirin 9010S Kirin 8020 System chłodzenia Komora parowa Komora parowa Komora parowa b.d. RAM 12 GB 12 GB 12 GB b.d. Pamięć wbudowana 256/512 GB/1 TB 256/512 GB/1 TB 256/512 GB 256/512 GB Slot na microSD NIE NIE NIE NIE Akumulator 7000 mAh 7000 mAh 7000 mAh 6000 mAh Ładowanie Przewodowe do 100 W

Indukcyjne do 50 W

Indukcyjne zwrotne do 7,5 W Przewodowe do 100 W Przewodowe do 100 W Przewodowe do 100 W Aparat na przodzie 50 Mpix

f/2.0 50 Mpix

f/2.4 50 Mpix

f/2.4 50 Mpix

f/2.4 Aparat na tyle – główny 200 Mpix (f/1.8; RYYB) z OIS

– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.2; RYYB) ze 118° FOV

– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.2; RYYB) z OIS i 3,7x zoomem optycznym – główny 200 Mpix (f/1.8; RYYB) z OIS

– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.2; RYYB) ze 118° FOV

– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.6; RYYB) z OIS i 3,7x zoomem optycznym – główny 50 Mpix (f/1.9)

– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.6; RYYB) z OIS i 3,3x zoomem optycznym – główny 50 Mpix (f/1.9)

– teleobiektyw 12 Mpix (f/2.4; RYYB) z OIS i 3x zoomem optycznym Łączność Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, NFC, pilot na poczerwień, USB-C (USB 2.0), łączność satelitarna Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, NFC, pilot na poczerwień, USB-C (USB 2.0), łączność satelitarna Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, NFC, pilot na poczerwień, USB-C (USB 2.0), łączność satelitarna Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, NFC, pilot na poczerwień, USB-C (USB 2.0), łączność satelitarna Czytnik linii papilarnych TAK, na bocznej krawędzi TAK, na bocznej krawędzi TAK, na bocznej krawędzi TAK, na bocznej krawędzi Głośniki stereo TAK TAK NIE NIE Wymiary 163x78x7,1 mm 163x78x7,1 mm 159,6×75,5×7,3 mm 161,79×75,47×7,19 mm Waga 220 gramów 218 gramów 199 gramów 196,5 grama Odporność IP68, IP69 IP65 IP65 IP65 System operacyjny HarmonyOS 6 HarmonyOS 6 HarmonyOS 6 HarmonyOS 6

Ile kosztuje smartfon Huawei Nova 16 Ultra, Huawei Nova 16 Pro, Huawei Nova 16 i Huawei Nova 16z w Chinach?

Huawei Nova 16 Ultra

12/256 GB – 4699 juanów (równowartość około 2525 złotych)

12/512 GB – 5199 juanów (~2790 złotych)

12 GB/1 TB – 5799 juanów (~3115 złotych)

Huawei Nova 16 Pro

12/256 GB – 3899 juanów (~2100 złotych)

12/512 GB – 4399 juanów (~2360 złotych)

12 GB/1 TB – 4999 juanów (~2685 złotych)

Huawei Nova 16

12/256 GB – 2999 juanów (~1610 złotych)

12/512 GB – 3499 juanów (~1880 złotych)

Huawei Nova 16z

12/256 GB – 2699 juanów (~1450 złotych)

12/512 GB – 3199 juanów (~1720 złotych)

Na tę chwilę nie wiadomo, które smartfony będą sprzedawane poza Chinami.