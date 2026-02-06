Dwie nowości w mObywatelu. Szybciej, wygodniej i do tego jeszcze zniżki

mObywatel w wersji Junior doczekał się ważnych ulepszeń. Do dyspozycji młodych użytkowników oddano dwa nowe dokumenty.

mObywatel Junior z Kartą Dużej Rodziny

We wrześniu 2025 roku zadebiutował mObywatel Junior, czyli specjalny moduł w aplikacji mObywatel. Zapewnia on możliwość przechowywania cyfrowej wersji legitymacji szkolnej oraz zestaw innych funkcji stworzonych z myślą o młodszych odbiorcach.

Natomiast teraz, do dostępnych rozwiązań dołącza obsługa cyfrowej Karty Dużej Rodziny. Oznacza to, że nie trzeba już pamiętać o noszeniu ze sobą klasycznego dokumentu, aby móc korzystać ze zniżek i ulg.

Dokument zapewnia dostęp do:

zniżek ustawowych: darmowe wejścia do polskich parków narodowych, zniżki na przejazdy kolejowe oraz wyrobienie paszportu,

ulg oferowanych przez Partnerów karty, czyli podmioty prywatne działające w różnych branżach, np. spożywczej, kulturalnej, edukacyjnej, usługowej, odzieżowej, sportowej czy turystycznej.

Warto wiedzieć, że Karta Dużej Rodziny skierowana jest dla członków rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Dzieci z kolei mogą korzystać z karty do ukończenia 18 lat lub do 25 lat, gdy uczą się w szkole lub szkole wyższej albo bez ograniczeń wiekowych, jeśli mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

mObywatel Junior zyskał też tymczasowe prawo jazdy

Do aplikacji wprowadzono wsparcie dla tymczasowego prawa jazdy. W założeniach ma być szybciej i wygodniej. Cyfrowy dokument pozwala na korzystanie z uprawnień kierowcy bezpośrednio po zdaniu egzaminu, bez czekania na odebranie plastikowego dokumentu. Wystarczy, że egzaminator wprowadzi dane do systemu.

Warto wiedzieć, że:

dokument dostępny jest dla kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T,

z tej formy prawa jazdy można korzystać tylko przez 30 dni od zdania egzaminu i nie można przedłużyć jego ważności,

dokument ważny jest wyłącznie na terenie Polski,

uprawnia do prowadzenia pojazdów po spełnieniu kryteriów wiekowych przypisanych do danej kategorii prawa jazdy.

To nie koniec dobrych wiadomości. Ministerstw Cyfryzacji poinformowało, że Junior jeszcze w tym półroczu zostanie wzbogacony o dwa kolejne dokumenty. Użytkownicy będą mogli korzystać z legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz legitymacji Ulgowych Usług Transportowych.

Wypada dodać, że aplikacja mObywatel w 2026 roku otrzyma kilka istotnych funkcji. Natomiast niedawno w mObywatelu pojawił się cyfrowy poradnik bezpieczeństwa.