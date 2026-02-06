Dwie nowości w mObywatelu. Szybciej, wygodniej i do tego jeszcze zniżki

mObywatel w wersji Junior doczekał się ważnych ulepszeń. Do dyspozycji młodych użytkowników oddano dwa nowe dokumenty.
mObywatel Junior z Kartą Dużej Rodziny
We wrześniu 2025 roku zadebiutował mObywatel Junior, czyli specjalny moduł w aplikacji mObywatel. Zapewnia on możliwość przechowywania cyfrowej wersji legitymacji szkolnej oraz zestaw innych funkcji stworzonych z myślą o młodszych odbiorcach.
Natomiast teraz, do dostępnych rozwiązań dołącza obsługa cyfrowej Karty Dużej Rodziny. Oznacza to, że nie trzeba już pamiętać o noszeniu ze sobą klasycznego dokumentu, aby móc korzystać ze zniżek i ulg.
Dokument zapewnia dostęp do:
- zniżek ustawowych: darmowe wejścia do polskich parków narodowych, zniżki na przejazdy kolejowe oraz wyrobienie paszportu,
- ulg oferowanych przez Partnerów karty, czyli podmioty prywatne działające w różnych branżach, np. spożywczej, kulturalnej, edukacyjnej, usługowej, odzieżowej, sportowej czy turystycznej.
Warto wiedzieć, że Karta Dużej Rodziny skierowana jest dla członków rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Dzieci z kolei mogą korzystać z karty do ukończenia 18 lat lub do 25 lat, gdy uczą się w szkole lub szkole wyższej albo bez ograniczeń wiekowych, jeśli mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
mObywatel Junior zyskał też tymczasowe prawo jazdy
Do aplikacji wprowadzono wsparcie dla tymczasowego prawa jazdy. W założeniach ma być szybciej i wygodniej. Cyfrowy dokument pozwala na korzystanie z uprawnień kierowcy bezpośrednio po zdaniu egzaminu, bez czekania na odebranie plastikowego dokumentu. Wystarczy, że egzaminator wprowadzi dane do systemu.
Warto wiedzieć, że:
- dokument dostępny jest dla kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T,
- z tej formy prawa jazdy można korzystać tylko przez 30 dni od zdania egzaminu i nie można przedłużyć jego ważności,
- dokument ważny jest wyłącznie na terenie Polski,
- uprawnia do prowadzenia pojazdów po spełnieniu kryteriów wiekowych przypisanych do danej kategorii prawa jazdy.
To nie koniec dobrych wiadomości. Ministerstw Cyfryzacji poinformowało, że Junior jeszcze w tym półroczu zostanie wzbogacony o dwa kolejne dokumenty. Użytkownicy będą mogli korzystać z legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz legitymacji Ulgowych Usług Transportowych.
Wypada dodać, że aplikacja mObywatel w 2026 roku otrzyma kilka istotnych funkcji. Natomiast niedawno w mObywatelu pojawił się cyfrowy poradnik bezpieczeństwa.