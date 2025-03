Powstanie mObywatel dla uczniów. Aplikacja będzie miała zupełnie inny wygląd

Przyszłość mObywatela zapowiada się ciekawie. Pojawi się wersja dla młodzieży, do tego dojdą nowe funkcje w głównej aplikacji, w tym rozwiązanie, które powinno ucieszyć osoby podróżujące po UE.

mObywatel w wersji dla uczniów

Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, w wywiadzie udzielonym dla Rzeczpospolitej, zapowiedział kilka zmian, które czekają użytkowników mObywatela. Zanim jednak przejdziemy do funkcji w głównej aplikacji, skupimy się na nowej wersji, która będzie skierowana do nieco młodszych odbiorców.

W planach jest bowiem stworzenie odrębnej aplikacji, aczkolwiek bazującej na mObywatelu. W związku z tym, że będzie ona skierowana dla uczniów, projekt powstaje wspólnie z resortem edukacji. Co ciekawe, aplikacja ma charakteryzować się zupełnie innym wyglądem, najpewniej dostosowanym do młodszego użytkownika.

Nowa wersja mObywatela zapewni możliwość przechowywania legitymacji szkolnej w formie cyfrowej wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Do tego w przyszłości dojdą kolejne funkcje. Szczegóły mamy poznać już niebawem. Warto wspomnieć, że moduł mLegitymacji jest już dostępny w podstawowej wersji aplikacji.

Co czeka użytkowników mObywatela?

Dyrektor COI wspomniał również, że plany zakładają dodanie m.in. modułu mStłuczka, który pozwoli na zgłaszanie kolizji drogowych bezpośrednio z poziomu aplikacji. Ma być on już gotowy od strony technicznej, ale obecnie trzeba jeszcze poczekać na odpowiednie zmiany legislacyjne. Maćkiewicz wierzy, że wszystko uda się domknąć do końca tego roku.

Najciekawsza dla wielu osób może okazać się jednak kolejna nowość, czyli wdrożenie rozporządzenia eIDAS 2.0. Pozwoli to na używanie cyfrowych portfeli tożsamości na terenie całej Unii Europejskiej. Tak, również w pozostałych krajach UE będzie można legitymować się wyłącznie dowodem w mObywatelu. Już teraz prowadzone są testy, a pierwsze wdrożenia mają nastąpić w drugiej połowie 2026 roku.

Dowiedzieliśmy się, że w najbliższych tygodniach udostępniony zostanie wirtualny asystent, korzystający z opracowanego w Polsce modelu sztucznej inteligencji PLLuM. Z kolei do końca roku ma pojawić się funkcja opłat lokalnych – obecnie trwa program pilotażowy z udziałem ponad 60 gmin. Skoro już przy płatnościach jesteśmy, dodana ma być obsługa cyfrowych portfeli Google Pay i Apple Pay.

Radosław Maćkiewicz odniósł się jeszcze do propozycji zintegrowania mObywatela z systemem e-zdrowia, aby w ten sposób m.in. udostępniać dane medyczne. Zaznaczył, że technicznie jest to możliwe, ale decyzja o wdrożeniu takiej funkcji należy do Ministerstwa Zdrowia.

Wypada dodać, że niedawno użytkownicy otrzymali możliwość zmiany kodu PIN2 w aplikacji mObywatel. Pojawiły się także informacje o 15 kolejnych funkcjach w mObywatelu.