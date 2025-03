Nowy smartfon Xiaomi – Redmi 13X zadebiutował na rynku

Choć Xiaomi oficjalnie nie zapowiedziało z wyprzedzeniem premiery tego modelu, to jego debiut na rynku nie jest dla nas zaskoczeniem. O istnieniu Redmi 13X dowiedzieliśmy się bowiem już ponad dwa tygodnie temu.

Smartfon Redmi 13X to propozycja dla mniej wymagających użytkowników

Najnowszy smartfon Xiaomi został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,79 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Ekran osiąga też jasność do 500 nitów, a do tego zapewnia funkcję redukcji emisji niebieskiego światła i migotania w celu ochrony wzroku użytkownika.

Redmi 13X (źródło: Xiaomi)

Na przodzie, w okrągłym otworze w wyświetlaczu, producent umieścił również aparat o rozdzielczości 13 Mpix. Na tyle znajdują się zaś dwa: do zdjęć makro z matrycą 2 Mpix i główny z sensorem 108 Mpix o wielkości 1/1,67″ z funkcją łączenia 9 pikseli w jeden większy w celu uzyskania lepszej jakości zdjęcia.

We wnętrzu obudowy o grubości 8,3 mm znalazło się też miejsce dla procesora MediaTek Helio G91-Ultra, do 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Obie pamięci można rozszerzyć – operacyjną do 16 GB, a wbudowaną o 1 TB za pomocą karty microSD. Urządzenie zasila z kolei akumulator o pojemności 5030 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 33 W (ładowanie do 100% ma zajmować około 62 minuty, a do 50% – 26 minut).

Ponadto smartfon Redmi 13X oferuje czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz odporność na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP53.

Cena Redmi 13X

Najnowszy smartfon Xiaomi zadebiutował dziś w Wietnamie, gdzie klienci zapłacą 4290000 dongów (równowartość około 650 złotych) za wersję 6/128 GB i 4690000 dongów (~710 złotych) za wariant 8/128 GB.

Nie wiadomo, czy smartfon Redmi 13X ten trafi do sprzedaży w Polsce, ale nie miałoby to sensu, gdyż to w 99% kopia modelu Redmi 13, który zadebiutował w Polsce na początku czerwca 2024 roku i który dziś kosztuje od 444 złotych.