ING Bank Śląski doda nowe sposoby autoryzacji i nie tylko

ING Bank Śląski przekazał ważne wiadomości swoim klientom. W korespondencji przesyła nowy regulamin i zmiany w opłatach oraz prowizjach za usługi. Wygląda też na to, że klienci zyskają dostęp do nowych, przydatnych funkcji, a jedna z opcji zniknie.

Nowa metoda autoryzacji trafi w ręce klientów ING Banku Śląskiego

ING Bank Śląski przesyła do swoich klientów informacje na temat zmian, jakie wkrótce zostaną wdrożone w regulaminie usług, a także tabeli opłat i prowizji. Nowe zasady mają zacząć obowiązywać już w czerwcu 2025 roku.

Jedną z nowości ma być funkcja potwierdzenia zleceń składanych w internetowym serwisie transakcyjnym za pomocą karty płatniczej. Opcja ta ma działać podobnie do tej wprowadzonej przez mBank w maju 2024 roku, która polega na możliwości zbliżenia tradycyjnej karty płatniczej do smartfona wyposażonego w moduł NFC w celu potwierdzenia wybranych transakcji. Jak zaznacza portal Cashless, rozwiązanie wdrażane w ING Banku Śląskim ma być alternatywną metodą autoryzacji. Póki co jednak nie wiadomo w jakich sytuacjach klient będzie mógł z tego sposobu skorzystać.

Jakie jeszcze zmiany i nowości zapowiedział ING Bank Śląski?

ING Bank Śląski ma też plany wdrożenia mobilnej autoryzacji podczas zlecania operacji na terenie oddziałów. Na ten moment nie ma jednak szczegółów tego rozwiązania, gdyż prace koncepcyjne nadal są w toku. Podobne metody zostały już wdrożone przez inne instytucje finansowe działające w Polsce. Również w tym przypadku metodę tę po raz pierwszy wprowadzono w mBanku, a w ślad za nim poszły takie banki, jak PKO BP, Millennium, Pekao i Credit Agricole.

W nowym regulaminie ING Bank Śląski wspomniał też o wycofaniu funkcji polegającej na utworzeniu wirtualnego odpowiednika plastikowej, zbliżeniowej karty płatniczej Visa. Usługa ta wykorzystuje technologię HCE (Host Card Emulation), czyli sposób pozwalający na płatność zbliżeniową za pomocą karty zapisanej w chmurze. Coraz więcej banków rezygnuje z tej możliwości m.in. przez wzgląd na problemy z bezpieczeństwem oraz bardziej znane i częściej wykorzystywane metody, takie jak np. Google Pay.