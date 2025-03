Odkurzacze Roborock w obniżonych cenach. Nawet najnowsze modele

W pierwszej połowie marca 2025 roku marka Roborock zaprezentowała sporo nowości. Wśród nich znalazły się roboty sprzątające i odkurzacze pionowe, które wreszcie trafiły do oficjalnej sprzedaży w Polsce. Producent wystartował również z wiosenną promocją, zarówno na najnowsze, jak i nieco starsze modele urządzeń czyszczących.

Nowe roboty i odkurzacze Roborock w dobrych promocjach na start

Na polskim rynku zadebiutował Roborock Saros 10, czyli robot sprzątający oferujący moc ssania sięgającą 22 tysięcy Paskali. Urządzenie zostało wyposażone w system Retract Sense, a także technologię mopowania wibracyjnego VibraRise 4.0. Jego cena wynosi teraz 5399 złotych, więc jest tańszy o 300 złotych.

Saros 10 (źródło: Roborock)

Promocja objęła także nowy robot Qrevo Curv 5A1, który zarówno odkurza, jak i mopuje. Po zakończeniu swojej pracy powraca do stacji bazowej, gdzie mopy są automatycznie dezynfekowane i czyszczone wodą o temperaturze 75 stopni Celsjusza. Urządzenie to oferuje również wysuwaną szczotkę boczną i mop, dzięki czemu robot jest w stanie dokładnie wyczyścić trudnodostępne miejsca, kąty czy miejsca wzdłuż ścian. Sprzęt jest teraz dostępny za 3499 złotych, zamiast 3799 złotych.

Qrevo Curv (fot. Roborock)

Z kolei Qrevo Edge 5V1 to model o zaawansowanych funkcjach modelu Qrevo Curv, który został wyposażony w stację dokującą o klasycznym designie. Według producenta jest to odpowiedź na potrzeby użytkowników. Sprzęt ten wyceniono na 3599 złotych, a teraz można zakupić go w promocji za 3299 złotych.

Roborock wprowadził też do sprzedaży w naszym kraju odkurzacze pionowe. Seria F25 obejmuje kilka modeli, które również sprzedawane są aktualnie w obniżonych cenach:

F25 Combo – 2299 złotych (300 złotych taniej);

F25 Ace – 1899 złotych (300 złotych taniej);

F25 – 1299 złotych (300 złotych taniej);

F25 RT – 899 złotych (100 złotych taniej).

Akcja promocyjna obejmująca powyższe modele potrwa do 6 kwietnia 2025 roku.

Starsze produkty Roborock również w promocji, ale trzeba się pospieszyć

Wiosenna promocja obejmuje nie tylko nowo wprowadzone modele, ale także dobrze już znane urządzenia. W obniżonych cenach kupicie teraz:

Qrevo Edge – 4429 złotych (taniej o 2220 złotych);

Qrevo Slim – 4429 złotych (taniej o 1330 złotych);

Qrevo Master – 3549 złotych (taniej o 2210 złotych;

Qrevo Pro – 2749 złotych (taniej o 1680 złotych).

W przypadku tych starszych modeli trzeba się jednak pospieszyć, bo promocja obowiązuje tylko do 31 marca 2025 roku.