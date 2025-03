WhatsApp otrzymał funkcję, która kiedyś byłaby hitem na Gadu-Gadu

Nowość, która jest właśnie udostępniana użytkownikom WhatsAppa, mogłaby kiedyś stać się sporym hitem. Oczywiście niewykluczone, że teraz też zostanie pozytywnie przyjęta.

WhatsApp pozwala dodawać muzykę do statusu

Jeśli w Waszych czasach okołogimnazjalnych i licealnych komunikator Gadu-Gadu był tym najpopularniejszym, to z pewnością wielokrotnie widzieliście cytat z piosenki ustawiony jako status. Można było w ten sposób wyrazić swój aktualny humor, zauroczenie czy po prostu pokazać znajomym, jakiej muzyki słuchamy.

Teraz WhatsApp wprowadza rozwiązanie, które można nazwać rozwinięciem tego typu cytatów. Otóż użytkownicy otrzymali możliwość dodawania muzyki do statusów. Mogą więc podzielić się ulubionymi utworami lub chociażby uatrakcyjnić wrzucone zdjęcie z wakacji za pomocą specjalnie dobranej muzyki.

Zespół pracujący nad komunikatorem WhatsApp podkreśla, że biblioteka utworów składa się zarówno z najpopularniejszych hitów, jak i klasyki. Wybór ma być naprawdę ogromny i raczej nikt nie będzie miał większych problemów ze znalezieniem muzyki, którą uzna za atrakcyjną. To raczej zrozumiałe, że wszystkich utworów z całego świata nie ma i pewne braki mogą występować.

Użytkownik może wybrać dowolny fragment utworu, który najlepiej pasuje do udostępnionej treści. W przypadku zdjęć maksymalnie może być odtworzonych 15 sekund piosenki. Z kolei w filmach mamy więcej swobody, bo maksymalny czas dla fragmentu utworu ograniczony jest do całkiem przyzwoitych 60 sekund.

WhatsApp dodaje, że nowa funkcja została zaprojektowana zgodnie ze zdrowym podejściem do prywatności. Oznacza to, że status jest w pełni szyfrowany, więc nikt niepowołany nie zobaczy udostępnionych treści. Dotyczy to nawet firmy Meta, do której należy omawiany komunikator.

Nowość już trafia do użytkowników

Funkcja, pozwalająca na dzielenie się ulubioną muzyką, jest właśnie udostępniana na całym świecie dla wszystkich użytkowników. Najwidoczniej proces przeprowadzany jest stopniowo, bo u siebie jeszcze nie widzę tego rozwiązania. Dodam, że mam zainstalowaną najnowszą wersję komunikatora na iOS.

Przy okazji, warto przypomnieć, że niedawno Lidl założył konto na WhatsAppie, a także możemy już korzystać z możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencja Meta AI.