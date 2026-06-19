Absurdalnie droga Motorola drastycznie staniała. Teraz to inna bajka

Motorola diametralnie zmieniła swoją politykę cenową na niekorzyść klientów. Ta promocja sprawia jednak, że dwa do tej pory bardzo drogie modele można kupić znacznie taniej. Akcja obejmuje też jeszcze trzeci.

Mocna promocja na smartfony marki Motorola

Jeszcze do niedawna Motorola kojarzyła się ze smartfonami, które oferowały wiele za relatywnie niewiele. To sprawiało, że stanowiły bardzo atrakcyjną propozycję dla klientów, dla których ważny był stosunek ceny do możliwości.

Z uwagi na wysokie ceny pamięci Motki znacząco jednak podrożały. W dodatku w 2026 roku marka mocno weszła w segment premium – jak nigdy przedtem, dodając do swojej oferty model Razr Fold, którego cena w Polsce zaczynała się od 9999 złotych (a przygotowano też wersję Razr Fold FIFA World Cup 2026 za… 11499 złotych).

Dziś rozpoczęła się jednak promocja, w ramach której można kupić smartfon Motorola Razr Fold w sieci Plus za 8999 złotych. Oczywiście, to wciąż wysoka cena, ale równocześnie o 1000 złotych niższa od początkowej. W dodatku po jej zakupie da się odzyskać jeszcze 1500 złotych, dzięki czemu finalnie koszt tego modelu wyniesie 7499 złotych.

Przywoływana promocja obejmuje też smartfon Motorola Razr 70 Ultra. Jego cenę również zredukowano o 1000 złotych – do 4999 złotych. I także w jego przypadku można odzyskać część wydanej kwoty – konkretniej 1000 złotych. W związku z tym koniec końców klient wyda na ten model 3999 złotych.

Aby jednak odzyskać 1500 złotych po zakupie Razr Fold lub 1000 złotych po wybraniu Razr 70 Ultra, należy wejść w posiadanie smartfona do końca czerwca 2026 roku, a następnie zarejestrować zakup urządzenia do 8 lipca 2026 roku na stronie rejestracja.motopromocja.pl.

Jest też promocja na smartfon Motorola Signature

Motorola Signature również niemiło zaskoczyła swoją premierową ceną, ponieważ ustalono ją na 4299 złotych. Aktualnie smartfon kupicie za 3999 złotych, i to nie tylko w Plusie, ale też w Play i wybranych sklepach z elektroniką.