IQOO Neo 7: Niemal flagowe osiągi zamknięte w średniaku

Marka IQOO już w przypadku poprzedniej generacji tego smartfona udowodniła, że sprzęt oferujący niemal flagowe osiągi wcale nie musi kosztować milionów. Tak samo jest w przypadku modelu Neo 7. Nowy smartfon oferuje podzespoły, które zadowolą nawet bardziej wymagających użytkowników. Co skrywa wnętrze tego urządzenia?

Średniak z niemal flagowymi osiągami

Zacznijmy od tego, że pod maską IQOO Neo 7 znalazł się pachnący jeszcze nowością ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8200 wykonany w 4 nm procesie technologicznym, którego rdzenie rozpędzą się maksymalnie do 3,1 GHz. Dodatkowo, chipset wspiera także obsługę sieci 5G. Płynność działania smartfona będzie wspierać 8 GB lub 12 GB RAM. Ponadto w wersji z większą ilością pamięci operacyjnej można ją wirtualnie rozszerzyć o dodatkowe 3 GB.

O to, by zbytnio nie nagrzewał się podczas bardziej wymagających zadań producent zastosował w nim system chłodzenia 3D, który dzięki komorze parowej o powierzchni 2396 mm2 ma skutecznie odprowadzać ciepło z urządzenia. Gracze docenią również silnik liniowy X-Axis, który jest w stanie wytworzyć silne i realistyczne wibracje, dodatkowo wzmacniają odczucia związane z grą. Z kolei o wrażenia słuchowe na najwyższym poziomie mają zadbać głośniki stereo, w które wyposażone jest urządzenie.

kluczowe parametry smartfona IQOO Neo 7 (źródło: IQOO)

Co jeszcze oferuje IQOO Neo 7 i ile to kosztuje

To co najważniejsze w smartfonie to oczywiście jego ekran, a jego specyfikacja w przypadku IQOO Neo 7 prezentuje się niemal flagowo. Producent wyposażył smartfona w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, który może pochwalić się 120-Hz częstotliwością odświeżania, szczytową jasnością ekranu 1300 nitów, współczynnikiem kontrastu 8000000:1, a także certyfikatem HDR 10+. Cechą wyświetlacza, którą z pewnością docenią fani gier mobilnych jest częstotliwość próbkowania dotykowego na poziomie aż 1200 Hz.

IQOO Neo 7 (źródło: IQOO)

Tak dobrego wrażenia jak reszta specyfikacji nie robi jednak aparat. Chociaż główna jednostka jest zadowalająca, bo to 64 Mpix sensor z OIS i przysłoną na poziomie f/1,79, to dwa dodatkowe obiektywy to typowe „zapychacze”. Producent wyposażył IQOO Neo 7 w dwa 2 Mpix dodatkowe aparaty – jeden przeznaczony do pomiaru głębi, a drugi do zdjęć makro. W smartfonie nie znajdziemy więc nawet słabego sensora ultraszerokokątnego. Z kolei na froncie znalazła się 16 Mpix kamerka do selfie.

Za dostarczanie energii będzie dbać akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 120 W. Według producenta pozwoli to naładować smartfon od 0 do 50 % w zaledwie 10 minut. IQOO Neo 7 będzie działać w oparciu o nakładkę systemową FuntouchOS 13.

Smartfon występuje w dwóch wersjach kolorystycznych czarnej oraz niebieskiej. IQOO Neo 7 trafił do sprzedaży w Indiach. Za wersję z 8 GB RAM cena wynosi 29999 rupii indyjskich, czyli równowartość ~1620 złotych. Z kolei za mocniejszą konfigurację z 12 GB RAM trzeba zapłacić 33999 rupii indyjskich, czyli w przeliczeniu ~1840 złotych.