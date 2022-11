W końcu solidny smartwatch dla dziecka. Garmin się postarał

Smartwatche stają się coraz bardziej popularne. Niemal w każdym tygodniu pojawia się kilka premier urządzeń wearables. Niewiele jest jednak ubieralnych urządzeń nadaje się dla dzieci. Garmin zaprezentował pierwszy smartwatch właśnie dla nich. Co oferuje urządzenie?

Specyfikacja i funkcje, które przydadzą się rodzicom i dzieciom

Garmin Bounce ma wymiary 42,0 mm x 42,4 mm x 12,6 mm i waży nieco ponad 37 gram. Urządzenie jest wyposażone w 1,3-calowy wyświetlacz LCD pokryty wzmacnianym chemicznie szkłem oraz ma klasę wodoodporności 5 ATM, a jego paski wykonane są z sylikonu. To wszystko sprawia, że zegarek będzie na tyle odporny, by wytrzymać rozmaite dziecięce zabawy. Akumulator zapewni 2 dni korzystania z urządzenia.

Pojawiające się do tej pory na rynku smartwatche dla dzieci były bardziej zabawkowe niż funkcjonalne. Często nie posiadały ani modułu GPS, ani tym bardziej LTE. Nareszcie się to zmieniło – Garmin wyposażył swój nowy zegarek w moduły GPS oraz LTE. Dzięki temu za pomocą aplikacji Garmin Jr. rodzice mogą w czasie rzeczywistym śledzić lokalizację swojej pociechy i wysyłać wiadomości tekstowe bezpośrednio do urządzenia. Dzieci mogą odpowiadać na nie za pomocą konfigurowalnych gotowych odpowiedzi lub emotikonów.

Dzięki Garmin Bounce rodzice mogą również rozmawiać ze swoim dzieckiem wykorzystując komunikaty głosowe, które mogą wysłać na zegarek, a dziecko może za jego pomocą na nie odpowiedzieć. Smartwatch oferuje też funkcję SOS, po której uruchomieniu rodzice otrzymają na swoje smartfony alert z aktualną lokalizacją pociechy.

Wbudowany w urządzenie GPS przyda się również do śledzenia aktywności sportowej. Godzinna aktywność w ciągu dnia pozwala odblokować w aplikacji edukacyjne przygody, które według producenta „pozwolą poznawać słynne miejsca i odkrywać tajemnice, od starożytnej Grecji po Mount Everest”. 60-minutowa aktywność odblokowuje również quizy i gry w aplikacji, które mają wspierać rozwój dziecka. Żeby dodatkowo zmotywować pociechę do ruchu producent wprowadził wyzwania krokowe Toe-to-Toe, dzięki którym dzieci mogą rywalizować ze swoimi znajomymi, którzy również posiadają Garmin Bounce.

Garmin Bounce źródło: Garmin

Inne przydatne dla rodziców funkcje, które oferuje zegarek to na przykład możliwość przydzielania zadań i obowiązków w aplikacji Garmin Jr., dodatkowo wyznaczając wartość wirtualnej nagrody. Dzieci mogą odhaczać ukończone obowiązki na smartwatchu, a zarobione w aplikacji monety mogą być wymieniane przez dzieci na uzgodnione nagrody.

8.5 Ocena

Garmin Bounce – cena i dostępność

Zegarek jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: zielonej, czarnej oraz fioletowej. Bounce to bez wątpienia jeden z najbardziej wypasionych smartwatchy przeznaczonych dla dzieci, dlatego jego cena również nie należy do najniższych. Urządzenie zostało wprowadzone do sprzedaży w USA, a jego cena to 149,99 dolarów (równowartość ~677 złotych). To jednak nie wszystkie koszty z jakimi muszą liczyć się klienci. Żeby korzystać z funkcji LTE trzeba wykupić abonament, którego cena wynosi miesięcznie 9,99 dolarów (~45 złotych).

Wszystko wskazuje na to że Garmin Bounce nie będzie dostępny w Polsce. Producent na stronie internetowej przedstawił listę krajów, w których będzie możliwy zakup zegarków oraz ich prawidłowe działanie z wykorzystaniem sieci LTE. W Europie na tej liście znalazły się między innymi: Hiszpania, Niemcy, Dania, Norwegia i Szwecja.