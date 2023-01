Dzięki Mobvoi stworzysz własne tarcze do smartwatchy i jeszcze na tym zarobisz

Markę Mobvoi możecie kojarzyć przede wszystkim jako producenta smartwatchy z serii TicWatch. Teraz jednak firma wpadła na niecodzienny i trzeba przyznać, że dość ciekawy pomysł. Mobvoi udostępniło platformę, dzięki której użytkownicy mogą tworzyć własne tarcze do smartwatchy, a w przyszłości nawet na nich zarabiać.

Mobvoi robi krok w stronę użytkownika

Chińska marka Mobvoi tworzy naprawdę świetne smartwatche, oparte na systemie WearOS od Google. Jako przykład możemy podać model Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra, który bez wstydu może stawać w konkury na przykład z urządzeniami Samsunga. W porównaniu do topowych producentów smartwatchy, urządzenia chińskiego producenta nie dawały do tej pory swoim użytkownikom zbyt rozbudowanych opcji personalizacji tarczy zegara.

Chińska marka wpadła jednak na naprawdę ciekawy pomysł. Firma udostępniła platformę o nazwie TimeShow, która pozwoli każdemu użytkownikowi stworzyć tarczę zegara do smartwatchy od podstaw, pozwalając na niemal dowolną konfigurację w której użytkownika – projektanta ogranicza jedynie wyobraźnia.

Platforma Mobvoi TimeShow (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Platforma udostępniona przez Mobvoi pozwala jednak nie tylko tworzyć. Korzystające z niej osoby mogą również łatwo udostępnić efekty swojej pracy w aplikacji TimeShow, by mogli wykorzystać je inni użytkownicy. Producent ma też w przyszłości pozwolić projektantom tarcz zarabiać na swoich projektach poprzez program dzielenia się przychodami. Nie jest jeszcze jednak do końca jasne, jak miałby on działać.

Mobvoi TimeShow – tworzymy własną tarczę

Z platformy do tworzenia tarcz zegara dla smartwatchy możemy skorzystać na specjalnej stronie internetowej. Po wejściu na nią wystarczy kliknąć duży, zielony przycisk z napisem „Start do design”. Następnie na ekranie pojawi się okno, w którym musimy wpisać nazwę swojego projektu. Po tym kroku można już przejść do tworzenia.

Platforma Mobvoi TimeShow (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Można wybrać, czy chcemy tworzyć zwyczają tarczę zegara, czy taką, która pojawi się na smartwatchu w trybie Always on Display. Muszę przyznać, że podczas tworzenia dostępnych jest niesamowicie dużo opcji do wyboru i wydaje się, że każdy, nawet najbardziej wymagający użytkownik powinien znaleźć tutaj design, który będzie mu odpowiadać.

Platforma Mobvoi TimeShow (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Na grafice powyżej przedstawiłem Wam, jak duży wybór mamy, na przykład przy ustaleniu wskazówki zegara. Dodatkowo każdą z nich można dowolnie edytować, m.in. zmieniając jej kolor, przezroczystość czy położenie. Bardzo podobnie sprawa wygląda z każdym innym komponentem, który dodamy do tworzonego przez nas projektu.

Po zalogowaniu się do platformy, na przykład za pomocą konta Google, możemy opublikować nasz projekt lub podejrzeć jego działanie, eksportując go do zegarka. Po opublikowaniu tarcze zegara stworzone przez użytkowników powinny pojawiać się w aplikacji TimeShow, którą można pobrać zarówno na urządzenia z Androidem, jak i iOS.