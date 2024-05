Auto elektryczne naładujemy podczas zakupów. Carrefour dołączy do Biedronki i Lidla!

Korzystanie z samochodu elektrycznego w Polsce wkrótce powinno być znacznie bardziej wygodne. Firmy Carrefour i Eleport podpisały umowę, która zaowocuje dodaniem wielu nowych ładowarek, z których skorzystamy podczas zakupów.

Infrastruktura prezentuje się coraz lepiej

Jak już wielokrotnie powtarzałem – w kwestii infrastruktury dla samochodów elektrycznych daleko nam jeszcze do bogatszych krajów Europy, ale w ciągu ostatnich lat nastąpił spory postęp. Z własnego doświadczenia dodam, że podróże autem elektrycznym po Polsce stają się coraz przyjemniejsze i coraz rzadziej musimy martwić się o dostępność szybkiej ładowarki w trasie. Co więcej, przy autostradach w tej kwestii jest już naprawdę dobrze.

Warto dodać, że rośnie liczba firm, które zapewnią lub już zapewniają własne ładowarki. Wśród nich mamy chociażby duże sieci sklepów – Biedronka czy Lidl. Ponadto niedawno Volvo postanowiło pomóc w rozwoju infrastruktury w Polsce. Na tym jednak nie kończą się dobre informacje dla użytkowników BEV-ów – jak napisałem na początku, firmy Carrefour i Eleport wspólnie postawią własne ładowarki.

Zanim przejdziemy dalej, to wypada wspomnieć, że z danych Licznika Elektromobilności dowiedzieliśmy się, że pod koniec kwietnia 2024 roku w Polsce mieliśmy 6691 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych (3686 stacji). Z tego 28% to szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 72% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Carrefour i Eleport postawią sporo nowych ładowarek w Polsce

Umowa, którą podpisały firmy Carrefour i Eleport, dotyczy powstania docelowo 170 punktów ładowania, które będą funkcjonować przy 70 punktach handlowych. Business Insider Polska dodaje, że z pierwszych stacji przy sklepach Carrefour skorzystamy w przyszłym roku. Będą one dostępne nie tylko w największych metropoliach, bowiem mają działać w aż 65 miastach w całej Polsce.

Planowana rozbudowa infrastruktury obejmie wszystkie nasze nieruchomości w Polsce, co nie tylko zwiększy wygodę korzystania z samochodów elektrycznych, ale również zachęci do zrobienia zakupów w naszych sklepach przy okazji oczekiwania na naładowanie aut. Agata Kopytyńska, dyrektorka nieruchomości, ekspansji i aktywów w Carrefour Polska

Należy jeszcze zaznaczyć, że energia, z której będą korzystać właściciele BEV-ów, ma pochodzić w 100% z odnawialnych źródeł. Jeśli chodzi o ceny, to mają być zgodne ze standardowym cennikiem Eleport na polskim rynku, aczkolwiek pojawią się różne promocje i oferty specjalne.

Miejmy nadzieję, że cennik w przyszłym roku będzie przyjemniejszy lub promocje będą bardzo atrakcyjne, bowiem obecnie w Eleport jest drogo. Za ładowanie AC (do 22 kW) musimy zapłacić od 1,51 do 2,15 złotych/kWh, za DC o mocy do 99 kW 2,95 złotych/kWh, a za DC o mocy 100 kW i więcej – 3 złote/kWh.