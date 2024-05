Chromebooki właśnie stały się mądrzejsze. Google pakuje do nich sztuczną inteligencję

Google wprowadza do laptopów działających w oparciu o system Chrome OS kilka ważnych nowości – i to niezależnie od producenta danego sprzętu. Przywitajcie sztuczną inteligencję w Chromebookach Plus.

Każdy Chromebook Plus z AI na pokładzie

Sztuczna inteligencja to teraz temat #1, jeśli jesteś deweloperem aplikacji. Google uczyniło z AI oś konferencji I/O 2024, a Microsoft zaprezentował pierwsze komputery Copilot+, które charakteryzują się – a jakże – wbudowanymi narzędziami AI. Ponieważ wielkimi krokami zbliża się wielka integracja systemu Windows z Copilotem, użytkownicy Chrome OS też muszą coś dostać na otarcie łez. I jest to Google Gemini na laptopach Chromebook Plus.

Kategorię Chromebook Plus wprowadzono jako coś na kształt „znaczka jakości”. Notebooki należące do tej linii charakteryzują się wyższą precyzją wykonania, zastosowaniem wydajniejszych podzespołów i lepszymi kamerkami. Mogą więcej, ale są też droższe. Pocieszeniem może być to, że AI Google wyląduje na każdym Chromebooku z tym oznaczeniem – nawet na tych, które mają już ponad pół roku na karku.

Co umie Google Gemini na Chrome OS?

Chrome OS zyskuje kilka funkcji sztucznej inteligencji. Niestety, nie z wszystkich skorzystamy w Polsce, ze względu na ograniczenie twórczych możliwości Gemini do języka angielskiego. A coś takiego jak Pomóż mi pisać brzmi całkiem przydatnie jako funkcja wspomagająca tworzenie tekstu i jego modyfikację zgodnie z dodatkowymi wytycznymi. Zadziała to na poziomie systemu operacyjnego, więc zainteresowani skorzystają z tej opcji nie tylko w przeglądarce.

Następna ważna rzecz to proste generowanie obrazów. Będzie można tworzyć grafiki bezpośrednio na urządzeniu, bez uciekania się do uruchamiania osobnych programów czy witryn internetowych.

Ciekawie wygląda też Magic Editor, który jest właściwie przeniesieniem na większe ekrany funkcji zapowiadanych dla Zdjęć Google. Dzięki niemu można manipulować zdjęciami na różne sposoby – na przykład usuwać niechciane obiekty z tła, przenosić sylwetki ludzi i zwierząt w inne miejsce na fotografii, a nawet zmieniać kolor nieba na pejzażach.

Magic Editor (źródło: Blog Google)

Oprócz powyższych funkcji, które trafią na Chromebooki Plus za darmo, nabywcy nowych urządzeń z tej linii będą mogli skorzystać z prezentu w postaci rocznego dostępu do usługi Google One AI Premium. Dzięki niej użytkownicy wypróbują Gemini Advanced, Gemini w Gmailu, Dokumentach i innych usługach oraz zyskają 2 TB miejsca na dane w chmurze.

Inne nowości w Chrome OS

Google oprócz powyższych rewelacji związanych z AI wprowadza do Chrome OS kilka innych drobiazgów. Chodzi na przykład o Game Dashboard, czyli specjalny panel przydatny podczas grania. Pomaga zrobić zrzut ekranu, nagrać fragment rozgrywki, zmapować klawisze czy przesłać pliki na Discorda.

Game Dashboard Zadania w Kalendarzu Google Szybka konfiguracja telefonu przez Chrome OS

Pozostałe przydatne rzeczy obejmują integrację Zadań Google z widżetem Kalendarza, rejestrator ekranu, który szybko przerobi nagranie w GIF-a, a także szybkie konfigurowanie telefonu z Androidem – wystarczy zeskanować kod QR, by smartfon zyskał informacje o naszym koncie Google czy zapamiętanych hasłach Wi-Fi.