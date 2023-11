Brakuje Ci internetu? Ten operator daje 1200 GB w prezencie

Jeżeli należysz do osób, które każdego miesiąca zużywają bardzo dużo internetu, nowa promocja operatora Mobile Vikings jak najbardziej może Cię zainteresować. Dzięki niej możesz bowiem zyskać aż 1200 dodatkowych gigabajtów. Wyjaśniamy, jak skorzystać z tej (jakże kuszącej) oferty.

Teoretycznie „za darmo”, ale nie do końca

Zanim przejdziemy do szczegółów, pozwolę sobie na dość ważne sprostowanie – operator używa określenia „za darmo”, lecz de facto za darmo nie otrzymacie ani jednego gigabajta. Lepszym określeniem jest tutaj „w prezencie”, ponieważ mimo wszystko musicie ponieść pewne koszty, aby dostać dodatkowe gigabajty.

źródło: Mobile Vikings

Skoro mamy już to wyjaśnione, czas przejść do clou. Przede wszystkim, aby skorzystać z tej promocji, trzeba być klientem Mobile Vikings, nowym lub obecnym, i wybrać ofertę subskrypcji – plan 60 lub 80. W obu otrzymujecie nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce oraz pakiet internetu (z dostępem do technologii 5G Play), odpowiednio 60 GB (w tym 6,72 GB w roamingu w Unii Europejskiej) i 80 GB (8,63 GB w UE).

Co ważne: niewykorzystany internet przechodzi na kolejne miesiące, a do tego klienci oferty subskrypcyjnej mogą wymienić plastikową kartę SIM na eSIM (w przypadku nowych wymagane jest najpierw zamówienie fizycznej – dopiero wówczas możliwa jest migracja na eSIM). Nowi klienci otrzymają też rabat w wysokości 50% na pierwszy miesiąc (regularna cena planu 60 wynosi 35 złotych miesięcznie, a planu 80 – 45 złotych co miesiąc).

Aż 1200 GB internetu w prezencie od Mobile Vikings

Osoby, które spełnią ww. warunki, będą o krok bliżej do skorzystania z nowej promocji Mobile Vikings. To jednak nie wszystkie, ponieważ wymagane jest jeszcze zarejestrowanie się lub zalogowanie na Konto Vikinga oraz zaznaczenie zgód marketingowych – jeśli tego nie zrobicie, nie dostaniecie bonusowych gigabajtów internetu.

Ostatnim krokiem jest wpisanie w koszyku kodu operaTHOR, zatwierdzenie go i rozpoczęcie zamówienia. Oznacza to, że jeśli ktoś ma już aktywną subskrypcję w Mobile Vikings, może skorzystać z promocji tylko wtedy, gdy zamówi nowy numer (lub zleci przeniesienie numeru).

W ramach niniejszej akcji promocyjnej operator przyzna klientowi po 200 GB co miesiąc przy każdym odnowieniu subskrypcji (co 31 dni) pod warunkiem jej utrzymania, maksymalnie przez sześć miesięcy. Należy jednak pamiętać, że bonusowy internet nie podlega kumulacji, tj. niewykorzystane gigabajty przepadną po upływie 31 dni od ich przyznania.

Promocja obowiązuje do 21 grudnia 2023 roku, tzn. do tego dnia można do niej przystąpić.

Regulamin oferty promocyjnej „1200 GB od operaTHORA” (PDF)