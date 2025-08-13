Mniej scrollowania podczas jazdy. Do tego zmierza Google

Google zamierza nieco przearanżować Android Auto tak, by nie tylko poprawić wygodę podczas poszukiwania aplikacji, ale też zwiększyć bezpieczeństwo w czasie jazdy.

Zaktualizowane Android Auto ułatwi życie kierowcy

Android Auto to aplikacja umożliwiająca połączenie smartfona z Androidem z samochodowym wyświetlaczem multimedialnym. Dzięki niej można w bardzo prosty i szybki sposób zarządzać oraz strumieniować wybrane aplikacje zainstalowane na urządzeniu mobilnym.

Na początku sierpnia 2025 roku wspominaliśmy, że Android Auto stał się teraz bardziej kolorowy. Ponadto w ciągu ostatnich miesięcy wprowadzono ulepszoną wersję Spotify i dodano funkcję Jam, a także odkryto, że Google intensywnie pracuje nad możliwością wdrożenia ustawienia motywu jasnego lub ciemnego. Teraz pliki APK zdradziły kolejne plany technologicznego giganta z Mountain View.

Dotychczasowy ekran Android Auto z siatką aplikacji jest mało responsywny. Użytkownik, aby znaleźć odpowiednią apkę, musi skupić się na jej przewijaniu, co może stwarzać niebezpieczeństwo podczas prowadzenia samochodu. Android Authority zauważyło, że Google w przyszłości pozwoli użytkownikom na rozszerzenie siatki aplikacji o kolejne kolumny. Dzięki temu nie byłoby konieczne tak długie przewijanie, bo na pojedynczym ekranie zmieściłoby się sporo więcej apek.

Więcej kolumn z aplikacjami w Android Auto zwiększy bezpieczeństwo jazdy

Możliwość rozszerzenia siatki aplikacji zauważono w wersji Android Auto 15.0.653204. Android Authority zdołało już przetestować te nowe możliwości i zmienić liczbę kolumn w siatce z pięciu do sześciu lub maksymalnie siedmiu.

Warto zaznaczyć jednak, że nowa liczba kolumn zależna jest od rozmiaru wyświetlacza samochodowego. Jednocześnie rozbudowana siatka miałaby działać w różnych układach wybranych w Android Auto – również w tych, gdzie ikony szybkich elementów sterujących znajdują się z prawej strony, a nie na dole ekranu.

Póki co nie wiadomo kiedy Google oficjalnie wdroży tę zmianę. A przydałoby się jak najszybciej, bo rozszerzona siatka apek znacząco skróciłaby czas poszukiwania wybranej aplikacji i zwiększyłaby bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia samochodu.

Zaznaczę jednak, iż z racji, że są to dopiero odkrycia pochodzące z plików APK, a więc w oparciu o kod programistyczny, może okazać się, że opcja ta nigdy nie zostanie wprowadzona.