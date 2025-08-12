Smartfony Samsunga zyskają w oczach fanów sportu. Co się zmieniło?

Samsung rozbudował możliwości funkcji Now Bar, która teraz powinna zostać bardziej doceniona przez fanów (oglądania) sportu. Zmiana trafia już do pierwszych użytkowników.

Now Bar już wcześniej mógł spodobać się miłośnikom piłki nożnej i nie tylko

Rozwiązanie, które wprowadzano wraz z One UI 7.0 na smartfonach i tabletach Galaxy, jest odpowiednikiem dynamicznej wyspy znanej z iPhone’ów. Co prawda znajduje się w innym miejscu, a także nie jest próbą ukrycia sporego otworu w ekranie, ale – podobnie jak pomysł Apple – może być przydatne.

W założeniach Now Bar ma dostarczać najważniejszych informacji z wybranych aplikacji. Funkcja może pokazywać najbliższy manewr, gdy mamy włączoną nawigację Google Maps, aktualnie odtwarzany utwór lub chociażby dane na temat zbliżającego się meczu piłki nożnej czy koszykówki, a później także wynik sportowego pojedynku.

Samsung, w ramach najnowszego usprawnienia Now Bar, postanowił skupić się właśnie na możliwościach dla fanów sportu. Oczywiście także tych, którzy swój kontakt ze sportem ograniczają tylko do włączenia telewizora przed meczem ulubionej drużyny.

(screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Co nowego wprowadził Samsung w przypadku Now Bar?

Od kilku dni właściciele smartfonów Samsunga zaczynają zgłaszać pojawienie się nowej informacji w Now Bar. Otóż, obok dotychczasowych danych o godzinie rozpoczęcia meczu, wyświetlana jest prognoza. Użytkownik dowie się z niej, która drużyna ma większe szanse na wygraną.

Koreańczycy wykorzystują dane z Google, które dostępne są też chociażby podczas wyszukiwania informacji na temat meczu. Prognoza jest pokazywana do momentu rozpoczęcia się meczu, a następnie jest zastępowana przez wynik na żywo.

(screen: That Josh Guy | X)

Obecnie funkcja jest wprowadzana w Wielkiej Brytanii i USA, aczkolwiek z czasem powinna pojawić się w kolejnych regionach, w tym również w Polsce. Wypada jeszcze wspomnieć, że nowość nie działa jeszcze w przypadku każdego meczu obsługiwanego przez Now Bar. Niewykluczone jednak, że z czasem podobnych braków będzie coraz mniej.

Jak dodaje serwis SamMobile, nie trzeba pobierać żadnej nowej aktualizacji. Dotyczy to zarówno systemu operacyjnego, jak i aplikacji. Zmiana jest włączana po stronie serwera. Mimo wszystko, zaleca się posiadanie oprogramowania w najnowszej wersji.